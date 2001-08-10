В Южно-Сахалинске на этой неделе будут продавать северо-курильскую горбушу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители и гости Южно-Сахалинска смогут приобрести северо-курильскую горбушу по цене 120 руб./кг.

Реализация начнется с 7 сентября по следующим адресам:

- магазин «о.Сахалин» (ул.Сахалинская, 59), ежедневно с 9.00 до 20.00;

- Эко-Ярмарка, рыбный отдел (пр.Мира, 82), ежедневно с 10.00 до 20.00;

- ТЦ «Аллея», рыбный отдел (ул.Фархутдинова,3 ), ежедневно с 10.00 до 21.00.

А также в торговых точках ООО «Янтарное»:

- Коммунистический проспект, 19, в рабочие дни с 10.00 до 19.00, в выходные - с 10.00 до 18.00;

- ТЦ «Рай» (пр. Мира, 280-В), ежедневно с 10.00 до 20.00

- городская ярмарочная площадка (район ТЦ «Дом Торговли»), в рабочие дни с 10.00 до 18.00, в выходные - с 10.00 до 16.00;

- пр. Мира, 19, в рабочие дни с 10.00 до 17.00.

- возле ТЦ «Янтарь» (пр. Мира, 229), ежедневно с 10.00 до 18.00.