В Южно-Сахалинске на этой неделе будут продавать северо-курильскую горбушу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители и гости Южно-Сахалинска смогут приобрести северо-курильскую горбушу по цене 120 руб./кг.
Реализация начнется с 7 сентября по следующим адресам:
- магазин «о.Сахалин» (ул.Сахалинская, 59), ежедневно с 9.00 до 20.00;
- Эко-Ярмарка, рыбный отдел (пр.Мира, 82), ежедневно с 10.00 до 20.00;
- ТЦ «Аллея», рыбный отдел (ул.Фархутдинова,3 ), ежедневно с 10.00 до 21.00.
А также в торговых точках ООО «Янтарное»:
- Коммунистический проспект, 19, в рабочие дни с 10.00 до 19.00, в выходные - с 10.00 до 18.00;
- ТЦ «Рай» (пр. Мира, 280-В), ежедневно с 10.00 до 20.00
- городская ярмарочная площадка (район ТЦ «Дом Торговли»), в рабочие дни с 10.00 до 18.00, в выходные - с 10.00 до 16.00;
- пр. Мира, 19, в рабочие дни с 10.00 до 17.00.
- возле ТЦ «Янтарь» (пр. Мира, 229), ежедневно с 10.00 до 18.00.
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