Тихоокеанское
информационное агентство
7 Сентября 2021
Сегодня 01:49
72,95|86,57|66,91
8 и 9 сентября в ряде домов Южно-Сахалинска отключат холодную воду
16:54, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

8 и 9 сентября в ряде домов Южно-Сахалинска отключат холодную воду

8 и 9 сентября в ряде домов Южно-Сахалинска отключат холодную воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами на сети водопровода 8 сентября с 9.30 до 14.00 будет отключена подача холодной воды в домах на ул. Чехова, 68, 70Б и ул. Карла Маркса, 25-31, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

9 сентября с 9.30 до 18.00 воды не будет на ул. Чехова, 68, 70Б.

По вопросам водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую МКП "Городской водоканал" по телефону 72-32-40.

Информация о плановых отключениях размещается на сайте организации (https://www.sakhvodokanal.ru) в разделе "Новости".

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы прошли вакцинацию от COVID?