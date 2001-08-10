8 и 9 сентября в ряде домов Южно-Сахалинска отключат холодную воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами на сети водопровода 8 сентября с 9.30 до 14.00 будет отключена подача холодной воды в домах на ул. Чехова, 68, 70Б и ул. Карла Маркса, 25-31, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

9 сентября с 9.30 до 18.00 воды не будет на ул. Чехова, 68, 70Б.

По вопросам водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую МКП "Городской водоканал" по телефону 72-32-40.

Информация о плановых отключениях размещается на сайте организации (https://www.sakhvodokanal.ru) в разделе "Новости".