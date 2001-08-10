Тихоокеанское
информационное агентство
7 Сентября 2021
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13:06, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Власти Южно-Сахалинска накануне Дня города оценили антитеррористическую обстановку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вопросы противодействия терроризму обсудили на заседании антитеррористической комиссии Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации. Отдельное внимание в том числе уделили обеспечению антитеррористической безопасности в период проведения общегородских культурно-массовых мероприятий.

Так, в преддверии празднования Дня города жителям Южно-Сахалинска напоминают о необходимости проявлять внимательность и соблюдать меры личной безопасности в местах массовых мероприятий.

При обнаружении бесхозных подозрительных предметов, не трогая их, следует сообщать в органы правопорядка. Остерегайтесь подозрительных лиц. Не принимайте от незнакомцев сумки и иные предметы. При возникновении экстренных ситуаций, не создавая паники, необходимо действовать согласно указаниям сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности.

Напоминаем, при любой чрезвычайной ситуации обращения принимаются по единому номеру: 112.

Также обращаем внимание, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма является преступлением против общественной безопасности и предусматривает уголовное наказание.

Ознакомиться с памяткой о том, как противостоять угрозе терроризма можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1482/1004.

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