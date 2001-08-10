Жителей Южно-Сахалинска просят сминать пластиковые бутылки, перед тем, как выкидывать

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В августе жители Южно-Сахалинска стали реже выбрасывать смешенные отходы в сетчатые контейнеры, предназначенные для пластика, стекла, алюминиевых и металлических банок. В июле этот показатель составил 40%, в августе – 19%. Все больше горожан присоединяется к раздельному сбору.

В министерстве ЖКХ Сахалинской области подвели итоги реализации проекта раздельного сбора отходов в областном центре за август. По информации Управления по обращению с отходами, в последний летний месяц из сетчатых контейнеров было вывезено более 80 тонн отходов. Основная часть из них – пластик.

- Хочется поблагодарить южносахалинцев за поддержку проекта раздельного сбора отходов. Люди активно подключились к сортировке, задают вопросы, интересуются дальнейшим развитием проекта. Радует, что некоторые островитяне стремятся к внедрению в их жизнь концепции «0 отходов», - рассказал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Андрей Белинин.

Специалисты отмечают, что на некоторых площадках периодически происходит переполнение. Главная причина – не сминают пластиковые бутылки перед выкидыванием. В таком случае контейнер заполняется гораздо быстрее, его объем используется менее эффективно. Если человек не хочет или не может смять бутылку, то достаточно открутить с нее крышку. Это позволит уменьшить объем отходов в самом мусоровозе, который приезжает их выгружать. Пластиковые бутылки спрессуются внутри автомобиля.

Напомним, что в Южно-Сахалинске установлено более 400 сетчатых контейнеров для раздельного сбора отходов. Емкости предназначены для пластиковых бутылок, тары от бытовой химии, алюминиевых и жестяных банок, стекла. Вывозит отсортированные отходы компания ООО «Спецавто» на корсаковскую мусоросортировочную станцию. В Корсакове их делят на фракции уже непосредственно для обработки, прессовки и формирования в брикеты. После накопления определенного объема отходы отправляются на материк.

До конца 2021 года к экологической инициативе присоединятся села, входящие в состав городского округа Южно-Сахалинска, Корсаков, Анива, Долинск и Ноглики. В 2022 году на раздельный сбор перейдут все муниципальные образования Сахалина, в 2023 году – Курильские острова.