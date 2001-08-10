ВТБ поддержит рыбопромышленные предприятия Дальнего Востока
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ профинансирует развитие рыбопромышленных предприятий Дальнего Востока. При поддержке банка они обновят флот и модернизируют инфраструктуру. Соглашения с компаниями рыбохозяйственного комплекса трех регионов Дальнего Востока были подписаны в рамках ВЭФ-2021.
Крупнейшее рыбодобывающие предприятие на Колыме ГК "Морской волк" при финансовой поддержке банка построит два среднетоннажных промысловых судна и новый морозильный траулер. Краболовы вместимостью тысяча тонн каждый заложены на Хабаровском судостроительном заводе и позволят компании освоить выигранные на аукционах квоты на вылов. Новый траулер сможет вылавливать и перерабатывать до 450 тонн сельди и другой рыбы в сутки. Общий объем инвестиций компании в модернизацию собственного флота превышает семь млрд рублей.
В рамках соглашения с Рыболовецким колхозом им. Ленина ВТБ поддержит обновление малого флота предприятия. На Камчатке для него будут построены шесть новых траулеров-сейнеров. Новые сейнеры будут превосходить работающие сейчас малые суда предприятия по мощности и мобильности. Вместительность трюма каждого судна будет больше в три раза и составит до 60 тонн рыбы. Сумма инвестиций в постройку судов составит порядка 1,5 млрд рублей.
ВТБ организует финансирование обустройства логистического узла АО "Южморрыбфлот", ведущего в регионе производителя рыбных консервов. Компания планирует строительство холодильного комплекса для рыбной продукции вместимостью 15 тыс. тонн и общим грузооборотом 230 тыс. тонн в год. Инвестиции в проект - более 1,2 млрд рублей.
- ВТБ ежегодно активно участвует в деловой программе Восточного экономического форума, - отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников. - Традиционно особое внимание мы уделяем предприятиям рыбохозяйственного комплекса, который играет ключевую роль в экономике Дальнего Востока. С начала текущего года мы одобрили финансирование проектов среднего и малого бизнеса в этом направлении на 50 млрд рублей. Они должны стать драйвером роста бизнеса наших клиентов и рыбной отрасли России в целом, а также будут способствовать социально-экономическому развитию регионов Дальнего Востока. Реализацию всех достигнутых договоренностей нам поможет обеспечить глубокая отраслевая экспертиза ВТБ и накопленный опыт поддержки инвестпроектов в различных отраслях экономики.
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