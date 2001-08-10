Сахалинским федеральным льготникам предлагают определиться, как они будут получать набор соцуслуг

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

У федеральных льготников Сахалинской области до 1 октября есть возможность подать заявление о форме получения набора социальных услуг, который они будут получать с 1 января 2022 года. Подать такое заявление можно в онлайн-режиме, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОПФР по Сахалинской области.

На Сахалине и Курилах проживают почти 26 тысяч федеральных льготников. До 1 октября они могут подумать и подать заявление о том, как получать набор социальных услуг (НСУ) с 1 января 2022 года - в натуральном выражении полностью или частично или в денежном эквиваленте, также полностью или частично.

Подать заявление о форме получения набора социальных услуг можно несколькими способами. Самый быстрый и удобный - направить заявление через "Личный кабинет гражданина" на сайте Пенсионного фонда России. Для этого в кабинете необходимо выбрать услугу "О возобновлении НСУ" либо "Об отказе от НСУ". Первая форма заявления предусмотрена для тех граждан, которые сегодня получают денежный эквивалент всего набора социальных услуг или отдельных его частей. Вторая - для получающих НСУ в натуральной форме полностью или частично.

При невозможности направить заявление по электронным каналам связи гражданин может обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда РФ или офис МФЦ. В условиях эпидемиологической ситуации прием граждан осуществляется по предварительной записи. Приемные дни в клиентских службах ПФР: понедельник, вторник, четверг. В неприемные дни (среда, пятница) в клиентских службах фонда осуществляется только заблаговременная работа с гражданами, уходящими на пенсию, регистрации в системе ЕСИА и оформление пособия на погребение.

Напомним, в составе набора социальных услуг предоставляются три услуги:

- обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;

- предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение;

- бесплатный проезд на железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

В денежном выражение размер набора социальных услуг в 2021 году составляет 1 211,66 рубля. Из них 933,25 рубля ежемесячно выделяется на лекарства, 144,37 рубля - на санаторно-курортное лечение, 134,04 рубля - на проезд.

Если гражданин желает сохранить существующий порядок получения набора социальных услуг, то заявление подавать не нужно.