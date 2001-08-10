Тихоокеанское
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16:47, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

4 сентября в некоторых домах Южно-Сахалинска отключат воду

4 сентября в некоторых домах Южно-Сахалинска отключат воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

МКП "Городской водоканал" информирует, что в связи с ремонтными работами на сети водопровода 4 сентября с 9.30 до 14.00 будет отключена подача  холодной воды в домах на ул. Ленина,69-111, 156-166, пер. Дорожный, пер. Восточный, пер. Мебельный,  пер.Майский.
 
6 сентября с 9.30 до 14.00  подача  холодной воды будет отключена в домах по следующим адресам:
- ул.Чехова,66, 66а, 68, 68а, 70, 72, 72а, 70Б
- ул.Поповича,102, 104, 106, 108, 110
- ул.Амурская,65, 94, 96
- ул.Пушкина,57.
Телефон диспетчерской городского водоканала: 72-32-40. 

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