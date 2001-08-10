4 сентября в некоторых домах Южно-Сахалинска отключат воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

МКП "Городской водоканал" информирует, что в связи с ремонтными работами на сети водопровода 4 сентября с 9.30 до 14.00 будет отключена подача холодной воды в домах на ул. Ленина,69-111, 156-166, пер. Дорожный, пер. Восточный, пер. Мебельный, пер.Майский.

6 сентября с 9.30 до 14.00 подача холодной воды будет отключена в домах по следующим адресам:

- ул.Чехова,66, 66а, 68, 68а, 70, 72, 72а, 70Б

- ул.Поповича,102, 104, 106, 108, 110

- ул.Амурская,65, 94, 96

- ул.Пушкина,57.

Телефон диспетчерской городского водоканала: 72-32-40.