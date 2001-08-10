Житель Сахалина украл дамскую сумочку из машины, разбив стекло

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отдел МВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 40-летней местной жительницы. Гражданка сообщила, что вчера в конце рабочего дня неизвестный, находясь во дворе дома по улице Флотской, разбил стекло автомобиля, откуда похитил дамскую сумочку. На место немедленно выехала оперативная группа. В ходе осмотра близлежайшей территории был задержан подозреваемый, а также обнаружена выброшенная им сумочка, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Как выяснилось, 46-летний ранее судимый житель портового города, будучи в состоянии алкогольного опьянения, проходил мимо иномарки. Он обратил внимание на оставленную в салоне дамскую сумочку. Затем повредив стекло, совершил хищение указанного имущества и скрылся с места событий. Вскоре осознал, что, возможно, момент кражи был зафиксирован камерой наружного наблюдения, после чего решил избавиться от украденного.

Мужчина был задержан, возбуждено уголовное дело.