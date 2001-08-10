В Южно-Сахалинске для школьников провели кулинарные мастер-классы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице прошли традиционные профориентационные мероприятия для школьников и студентов, на которых ребят познакомили с профессиями повара и кондитера, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как рассказала директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Римма Кузенкова, ежегодно в Южно-Сахалинске проходит много интересных тематических мероприятий, в том числе и в формате "дня открытых дверей", в рамках которых подрастающее поколение стараются вовлекать в профориентационную направленность, чтобы ребята смогли сами увидеть производственный процесс, узнать какие существуют нормы и требования в этой сфере, а также получить новые полезные навыки.
Так, для воспитанников Красногорского детского дома провели экскурсию в кондитерском цехе предприятия «Фабрика вкуса».
- Здорово, что городские предприятия всегда радушно принимают наших ребят, с удовольствием делятся своими секретами и влюбляют в свою профессию. Сегодня такая встреча прошла в кондитерском цехе. Предприятие постоянно обновляет ассортимент. Примечательно, что в этом процессе участвуют и дети. Вот, например, знаменитые сырные шарики - это предложение детей из Кванториума. Они разработали рецептуру и упаковку, - отметила Римма Кузенкова.
Перед экскурсией ребята прошли краткий инструктаж по технике безопасности и санитарным мерам. Затем их провели путем, с которого кондитер начинает свой рабочий день. В ходе мероприятия юным гостям рассказали о технологии приготовления сладостей, показали процесс фасовки, а также предложили попробовать раскатать тесто для ароматных рулетов с ягодной начинкой.
- Мне понравилось делать круассаны и вафли. Сейчас делаю рулет - уже положил бисквит и намазываю кремом. Красиво. Ещё будем тортики делать. Хочу стать кондитером — это оказалось очень интересно и вкусно, – смеется воспитанник красногорского детского дома Егор Боков.
В завершении экскурсии всех участников пригласили на дегустацию изделий от "Фабрики вкуса".
Кроме этого, в Сахалинском техникуме сервиса для студентов учреждения и ребят из Красногорского детского дома известный шеф-повар, президент кулинарного сообщества Chefs Team Russia Николай Сарычев провел ряд мастер-классов. Также свое кулинарное искусство продемонстрировали представители сахалинского поварского сообщества.
Профориентационное мероприятие посетил вице-мэр Южно-Сахалинска Виталий Данилов. Он поприветствовал будущих поваров и отметил важность наставничества при выборе будущей профессии. В свою очередь администрация стремиться ежегодно организовывать подобные мастер-классы для молодежи, приглашать профессионалов, которые смогли бы поделиться своим бесценным опытом и научить азам профессии.
- Уже третий раз я приезжаю на гастрономические фестивали в Южно-Сахалинск. Хочу отметить, что местные повара - отличные мастера. Везде, в каждом регионе есть своим интересные фишки, своя специфика. И мы хотим показать молодежи, что повар — это не только стоять у плиты, это путешествия, развитие, личностный рост. И к этому нужно стремиться, полностью отдаваться профессии - тогда придет успех, - подчеркнул Николай Сарычев.
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