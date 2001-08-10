Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают 4 сентября на городскую ярмарку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске 4 сентября с 10.00 на площадке у ТЦ "Дом Торговли" начнет работу тематическая ярмарка и фуд-корт, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В торговле примут участие более 30 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственной и рыбной отраслей. На ярмарке будет представлена рыбная продукция и морепродукты: продукция из копченой, соленой, вяленой рыбы, пресервы, консервы и креветки.

Дополнят ярмарку товары сахалинских компаний по ценам производителей: мясо, яйцо, хлебобулочные и кондитерские изделия, мёд, молоко и молочная продукция, овощи, полуфабрикаты. В сувенирной зоне будут представлены книги и товары местных ремесленников. Зона фуд-корта будет представлена широким ассортиментом четырех предприятий общественного питания.