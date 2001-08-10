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При поддержке ВТБ "Южморрыбфлот" модернизирует логистический узел
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ окажет финансовую поддержку АО "Южморрыбфлот", ведущему производителю рыбных консервов на Дальнем Востоке. Средства будут выделены на проект по обустройству логистического узла компании. Соглашение о сотрудничестве стороны заключили на ВЭФ-2021.
Компания планирует строительство холодильного комплекса для рыбной продукции вместимостью 15 тыс. тонн и общим грузооборотом 230 тыс. тонн в год. Инвестиции в проект составят более 1,2 млрд рублей.
Соглашение о сотрудничестве подписали заместитель президента - председателя правления ВТБ Денис Бортников и генеральный директор АО "Южморрыбфлот" Александр Ефремов.
- ВТБ активно работает с рыбопромышленным комплексом страны. На Дальнем Востоке мы уже профинансировали проекты среднего и малого бизнеса в этой отрасли более чем на 30 млрд рублей. Банк предлагает полный спектр финансовых инструментов, отвечающих потребностям клиентов – ведущих предприятий отрасли, которые продолжают работу над обновлением флота и модернизацией производства. Мы рады принимать участие в реализации этих важных отраслевых задач, − прокомментировал Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.
- Строительство холодильного комплекса позволит нам принимать рыбопродукцию сразу у борта судна, а затем доставлять непосредственно заказчику или до железнодорожного узла. Реализация проекта повысит эффективность логистических операций и всего производственного цикла в целом, а также позволит создать на предприятии 200 новых рабочих мест, - отметил генеральный директор АО "Южморрыбфлот" Александр Ефремов.
Справка
Группа компаний "Доброфлот" занимается добычей рыбы и производством рыбных консервов с 1911 года. Объединяет различные предприятия рыбной отрасли, в том числе АО "Рыболовецкий колхоз "Новый мир", АО "Южморрыбфлот", ООО "Ливадийский ремонтно-судостроительный завод" и ООО "Примрыбфлот". "Доброфлот" обеспечивает более 4,5 тыс. рабочих мест и ежегодно производит 170 млн банок рыбных консервов. У компании 21 единица собственного флота, в том числе 15 рыбодобывающих судов, 3 рыбоперерабатывающих плавзавода, 3 транспортных судна-рефрижератора. Группа компаний обладает крупнейшим по объему выпуска береговым рыбоконсервным заводом России и крупнейшим рыбоперерабатывающим плавзаводом «Всеволод Сибирцев». Собственное береговое производство филе и полуфабрикатов из рыбы организовано в п. Новый мир Приморского края и п. Хомяково Тульской области. «Доброфлот» обладает жестяно-баночным производством, полностью обеспечивающим собственные потребности. Логистический комплекс включает железнодорожную ветку, склады, погрузочно-разгрузочную технику и парк крупнотоннажных грузовиков-рефрижераторов. Холодильные мощности компании – более 18 тыс. тонн. Развитая система складов в крупнейших регионах страны и доставка продукции в любой город России и страны СНГ.
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