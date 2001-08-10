Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ окажет финансовую поддержку АО "Южморрыбфлот", ведущему производителю рыбных консервов на Дальнем Востоке. Средства будут выделены на проект по обустройству логистического узла компании. Соглашение о сотрудничестве стороны заключили на ВЭФ-2021.

Компания планирует строительство холодильного комплекса для рыбной продукции вместимостью 15 тыс. тонн и общим грузооборотом 230 тыс. тонн в год. Инвестиции в проект составят более 1,2 млрд рублей.

Соглашение о сотрудничестве подписали заместитель президента - председателя правления ВТБ Денис Бортников и генеральный директор АО "Южморрыбфлот" Александр Ефремов.

- ВТБ активно работает с рыбопромышленным комплексом страны. На Дальнем Востоке мы уже профинансировали проекты среднего и малого бизнеса в этой отрасли более чем на 30 млрд рублей. Банк предлагает полный спектр финансовых инструментов, отвечающих потребностям клиентов – ведущих предприятий отрасли, которые продолжают работу над обновлением флота и модернизацией производства. Мы рады принимать участие в реализации этих важных отраслевых задач, − прокомментировал Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

- Строительство холодильного комплекса позволит нам принимать рыбопродукцию сразу у борта судна, а затем доставлять непосредственно заказчику или до железнодорожного узла. Реализация проекта повысит эффективность логистических операций и всего производственного цикла в целом, а также позволит создать на предприятии 200 новых рабочих мест, - отметил генеральный директор АО "Южморрыбфлот" Александр Ефремов.

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