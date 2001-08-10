Тихоокеанское
информационное агентство
3 Сентября 2021
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Сахалинская прокуратура проведет перед выборами горячую линию
12:24, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинская прокуратура проведет перед выборами горячую линию

Сахалинская прокуратура проведет перед выборами горячую линию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинской транспортной прокуратурой в рамках реализации полномочий по вопросам соблюдения прав граждан 06.09.2021 будет проведена "горячая линия" на тему: "О нарушениях социальных и трудовых прав граждан, обеспечении своевременной выплаты заработной платы, соблюдения требований охраны труда, в том числе в условиях распространения коронавирусной инфекции", рассказали ТИА "Острова" в прокуратуре.

Граждане смогут получить разъяснения, задать интересующие вопросы, а также сообщить информацию о нарушениях закона на транспорте и в таможенной сфере в указанные даты по телефонам 8 (4242) 43-32-25, 8 (4242) 42-49-01, 8 (4242) 42-44-14 в период с 09 часов 00 мин. до 18 часов 00 мин.

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