Сахалинская прокуратура проведет перед выборами горячую линию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинской транспортной прокуратурой в рамках реализации полномочий по вопросам соблюдения прав граждан 06.09.2021 будет проведена "горячая линия" на тему: "О нарушениях социальных и трудовых прав граждан, обеспечении своевременной выплаты заработной платы, соблюдения требований охраны труда, в том числе в условиях распространения коронавирусной инфекции", рассказали ТИА "Острова" в прокуратуре.
Граждане смогут получить разъяснения, задать интересующие вопросы, а также сообщить информацию о нарушениях закона на транспорте и в таможенной сфере в указанные даты по телефонам 8 (4242) 43-32-25, 8 (4242) 42-49-01, 8 (4242) 42-44-14 в период с 09 часов 00 мин. до 18 часов 00 мин.
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