Средняя зарплата газовиков и нефтяников Сахалина в 2021 году составила около 470 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности, отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября - это профессиональный праздник представителей разнообразных газовых и нефтяных специальностей: геологов и буровиков, разработчиков и строителей, транспортников, технологов; всех тех, кто связал свою судьбу с нефтяной и газовой промышленностью. Нефтегазовая отрасль по праву остается одним из крупнейших секторов отечественной экономики.

Добыча нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной, включая газовый конденсат в январе-июле 2021 г. составила 9552 тыс. тонн, что на 14,3% меньше аналогичного периода предыдущего года. Добыча газа природного и попутного составила 18543 млн. куб. метров, что на 4,2% меньше аналогичного периода предыдущего года, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинстата.

В I полугодии 2021 г. численность работников организаций, занимающихся добычей сырой нефти и природного газа, составила 3622 человека, что составляет 2% от численности работников организаций области и 37% от численности работников организаций, занимающихся добычей полезных ископаемых.

Среднемесячная заработная плата работников по добыче сырой нефти и природного газа в I полугодии 2021 г. составила около 469,6 тыс. рублей (снизилась на 0,6% по сравнению с I полугодием 2020 г.).

За январь-июль 2021 г. произведено 2787 млн. кВт. ч. электроэнергии, что на 3,2% меньше аналогичного периода предыдущего года.

Основной объем производства электроэнергии приходится на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) – 46,7% от общего объема произведенной электроэнергии. Изолированными тепловыми электростанциями произведено 37,9%, другими электростанциями (газотурбинными, дизельными, блок-станциями – 8,1%, конденсационными электростанциями (КЭС) общего назначения –7,3% от всего объема произведенной электроэнергии.

Тепловой энергии за тот же период произведено около 3528 тыс. Гкал, что на 0,4% больше аналогичного периода предыдущего года. На котельные приходится около 44,1% объема отпуска тепловой энергии, на тепловые электростанции – 34%.

В I полугодии 2021 г. численность работников организаций, занимающихся обеспечением электрической энергии, газом и паром; кондиционированием воздуха, составила 8216 человек, что составляет 4,6% от численности работников организаций области. Среднемесячная заработная плата работников составила 77217 рублей (возросла на 4,2% по сравнению с I полугодием 2020 г.). Это на 17,4% меньше среднеобластного уровня заработной платы в целом по области.

В I полугодии 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. доля прибыльных организаций (по сопоставимому кругу), занимающихся добычей нефти и газа увеличилась на 14,3% и составила 85,7%, занимающихся добычей угля на 6,7% (66,7%), занимающихся обеспечением электрической энергии, газом и паром; кондиционированием воздуха увеличилась на 11,8% (50%).

В канун профессионального праздника желаем работникам нефтяной, газовой и топливной промышленности плодотворной деятельности, неиссякаемой энергии и оптимизма, успешной реализации новых проектов на благо жителей нашего региона и страны! Пусть воплотятся все ваши профессиональные планы и исполнятся самые заветные мечты!