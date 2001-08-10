При поддержке ВТБ на Камчатке построят промысловые суда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ и Рыболовецкий колхоз им. Ленина договорились о строительстве на Камчатке шести новых траулеров-сейнеров. Проект будет реализован при финансовой поддержке банка, соглашение об этом было подписано в рамках ВЭФ-2021.

Новые сейнеры будут по мощности и мобильности превосходить работающие сейчас малые суда предприятия. Вместительность трюма каждого судна будет больше в три раза и составит до 60 тонн рыбы. Современное оборудование обеспечит комфортные условия для работы и отдыха экипажа. Сумма инвестиций в постройку шести судов составит порядка 1,5 млрд рублей.

Документ на полях форума подписали руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко и председатель Рыболовецкого колхоза им. Ленина Сергей Тарусов.

«Один из стратегических приоритетов ВТБ – содействие развитию экономики регионов, созданию новых рабочих мест и повышению благосостояния жителей. С рыбодобычей во многом связаны экономические перспективы территорий Дальнего Востока, поэтому мы поддерживаем ключевые проекты предприятий отрасли. Строительство новых промысловых судов, которое ведется при участии банка, позволит Колхозу им. Ленина продолжить успешное развитие бизнеса и обеспечить жителей региона качественной продукцией», – прокомментировал Руслан Еременко.

«При поддержке ВТБ мы решаем задачу обновления малого флота. Это позволяет нам осваивать биоресурсы в прибрежных районах края. Строительство наших сейнеров будет вестись на Камчатке, что поможет создать здесь технологическую базу, которая будет востребована при модернизации флота и других рыбодобывающих предприятий. Финансирование банка поможет нам в реализации этого важного для всего региона проекта», – отметил Сергей Тарусов.

Справка

Рыболовецкий колхоз им. Ленина работает с 1929 года. Основные промысловые объекты - минтай, треска, сельдь, камбала, кальмар. Является единственным предприятием Камчатского края, ведущим вылов сайры. Производственные мощности колхоза включают в себя фабрики береговой обработки рыбы и холодильные мощности. Флот насчитывает 24 судна. Продукция предприятия включает более 150 наименований, которая реализуется в России и на экспорт − в Японию, Южную Корею, Китай и США.