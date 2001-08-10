Тихоокеанское
информационное агентство
2 Сентября 2021
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16:20, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Тротуары в Южно-Сахалинске делают более удобными для пешеходов

Тротуары в Южно-Сахалинске делают более удобными для пешеходов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Наряду с капитальным ремонтом дорог в областном центре продолжается текущее содержание улиц. Так, сегодня в городе производят мероприятия по понижению тротуаров. Работы ведутся более чем на 30 объектах, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации

Бортовой камень понижается таким образом, что сопряжение тротуара с проезжей частью будет составлять не более 1,5 сантиметра. Такие спуски более удобны для маломобильных горожан и матерей с колясками.

Работы ведутся на улицах Горького, Емельянова, Пограничной, пр. Мира и Победы. Кроме того, на сегодня завершены работы по ул. Больничной, ул. Чехова и частично на пр. Победы.  Всего в этом году уже было оборудовано порядка 20 понижающих бортовых  камней.

Данное благоустройство предполагается завершить до 10 сентября, в зависимости от погодных условий. В результате на пешеходных переходах Южно-Сахалинска обустроят 63 понижения на тротуарах. Эта работа будет продолжена и дальше в рамках текущего содержания дорог.

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