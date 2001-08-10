Тротуары в Южно-Сахалинске делают более удобными для пешеходов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Наряду с капитальным ремонтом дорог в областном центре продолжается текущее содержание улиц. Так, сегодня в городе производят мероприятия по понижению тротуаров. Работы ведутся более чем на 30 объектах, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации

Бортовой камень понижается таким образом, что сопряжение тротуара с проезжей частью будет составлять не более 1,5 сантиметра. Такие спуски более удобны для маломобильных горожан и матерей с колясками.

Работы ведутся на улицах Горького, Емельянова, Пограничной, пр. Мира и Победы. Кроме того, на сегодня завершены работы по ул. Больничной, ул. Чехова и частично на пр. Победы. Всего в этом году уже было оборудовано порядка 20 понижающих бортовых камней.

Данное благоустройство предполагается завершить до 10 сентября, в зависимости от погодных условий. В результате на пешеходных переходах Южно-Сахалинска обустроят 63 понижения на тротуарах. Эта работа будет продолжена и дальше в рамках текущего содержания дорог.