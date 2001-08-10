В Южно-Сахалинске на ремонт закрывается очередной участок улицы Комсомольская

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На время проведения капитального ремонта сквозной проезд по ул. Комсомольской в районе поликлиники №4 закрывается для движения транспорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

С 15.00 3 сентября проезд будет ограничен на участке от моста через руч. Пригородный до ул. Емельянова (работы не касаются перекрестка).

Это связано с продолжающимися работами по капитальному ремонту ул. Комсомольской на участке от пр. Победы до ул. Пуркаева. За это время подрядной организации предстоит провести работы по переустройству инженерных сетей и дорожной одежды.

Объезд общественного транспорта (маршруты №6, 18, 19, 20, 21, 34, 45ПР, 45Ч, 67ПР, 67Ч) будет осуществляться по следующей схеме: пр. Победы - ул. Горького - ул. Емельянова.

Далее ориентировочно с 26 сентября до 1 ноября для проведения работ будет закрыт также перекресток Комсомольской-Емельянова. С начала ноября по окончанию активного строительного сезона весь этот участок ул. Комсомольской будет открыт для сквозного проезда. Работы по инженерным сетям продолжаться, в случае необходимости - будут вводиться частичные ограничения для движения.

Сегодня, 2 сентября, с 15.00 для сквозного проезда открывается участок ул. Ленина от ул. Фархутдинова в южном направлении, где заказчиком по производству работ по прокладке газопровода и восстановлению благоустройства является АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».

На текущий момент субподрядная организация, выполняющая восстановление благоустройства, завершает устройство нижнего слоя асфальта. Работы по обустройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и другие виды работ, требующие полного перекрытия движения, будут производиться исключительно в ночное время.

Обращаем внимание, что этот участок ул. Ленина находится в ремонте и продолжает оставаться строительной площадкой. До полного окончания работ будет уделяться особое внимание минимизации выноса грязи на городские дороги колесами автотранспорта. Будет усилена уборка прилегающих к ремонтируемому участку улиц.