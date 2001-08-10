В Южно-Сахалинске на ремонт закрывается очередной участок улицы Комсомольская
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На время проведения капитального ремонта сквозной проезд по ул. Комсомольской в районе поликлиники №4 закрывается для движения транспорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
С 15.00 3 сентября проезд будет ограничен на участке от моста через руч. Пригородный до ул. Емельянова (работы не касаются перекрестка).
Это связано с продолжающимися работами по капитальному ремонту ул. Комсомольской на участке от пр. Победы до ул. Пуркаева. За это время подрядной организации предстоит провести работы по переустройству инженерных сетей и дорожной одежды.
Объезд общественного транспорта (маршруты №6, 18, 19, 20, 21, 34, 45ПР, 45Ч, 67ПР, 67Ч) будет осуществляться по следующей схеме: пр. Победы - ул. Горького - ул. Емельянова.
Далее ориентировочно с 26 сентября до 1 ноября для проведения работ будет закрыт также перекресток Комсомольской-Емельянова. С начала ноября по окончанию активного строительного сезона весь этот участок ул. Комсомольской будет открыт для сквозного проезда. Работы по инженерным сетям продолжаться, в случае необходимости - будут вводиться частичные ограничения для движения.
Сегодня, 2 сентября, с 15.00 для сквозного проезда открывается участок ул. Ленина от ул. Фархутдинова в южном направлении, где заказчиком по производству работ по прокладке газопровода и восстановлению благоустройства является АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».
На текущий момент субподрядная организация, выполняющая восстановление благоустройства, завершает устройство нижнего слоя асфальта. Работы по обустройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и другие виды работ, требующие полного перекрытия движения, будут производиться исключительно в ночное время.
Обращаем внимание, что этот участок ул. Ленина находится в ремонте и продолжает оставаться строительной площадкой. До полного окончания работ будет уделяться особое внимание минимизации выноса грязи на городские дороги колесами автотранспорта. Будет усилена уборка прилегающих к ремонтируемому участку улиц.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:10 Сегодня 2 сентября в Южно-Сахалинске можно будет купить килограмм свежей горбуши за 90 рублей
09:26 Сегодня Сахалинец, не справившись с управлением автомобилем, врезался в бетонное ограждение
10:38 Сегодня В августе на Сахалине 425 раз исследовали качество воды
- 12:03 Сегодня ВТБ и ООО "ГК "Столица" развивают сеть объектов потребительского рынка на Сахалине
15:23 26 Августа В Южно-Сахалинске продают не те арбузы и не в тех местах
16:47 26 Августа На Сахалине с 1 сентября меняется расписание "Орланов"
13:56 26 Августа Полицейские задержали браконьера с пятью килограммами красной икры
13:54 26 Августа Житель Сахалина не смог пройти мимо брендовых вещей и украл их
11:32 5 Августа В сахалинском зоопарке беличьи саймири и краснорукие тамарины впервые стали родителями
16:11 6 Августа Власти Южно-Сахалинска заявили, что сегодняшний коллапс на дорогах - меньшее из зол
10:33 5 Августа Сахалинцев приглашают на фестиваль воздушных змеев
12:24 9 Августа На Сахалине задержаны 9 из 10 телефонных "террористов"
Выбор редакции
- 16:20 Сегодня Тротуары в Южно-Сахалинске делают более удобными для пешеходов
- 11:02 Сегодня Сахалинский каратист стал себеряным чемпионом России
- 15:08 Вчера Фасады гаражей в Южно-Сахалинске украсят изображения птиц
- 11:15 31 Августа В Южно-Сахалинске перевозчикам напомнили о запрете высаживать школьников
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы прошли вакцинацию от COVID?