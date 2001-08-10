В Углегорске и Ольховке восстановили водоснабжение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чистая вода в домах жителей района появилась сегодня утром, в 7.30. Водоснабжение удалось восстановить благодаря слаженной работе бригады углегорского водоканала и специалистов Восточной горнорудной компании – она продолжалась всю ночь.

Специалисты заменили участок трубопровода, на котором произошел порыв, провели промывку фильтров и опрессовку системы. Кроме того, сотрудники Восточной горнорудной компании отремонтировали установки ультрофильтрации.

– В течение дня специалисты будут проверять качество воды в разных микрорайонах населенных пунктов. В случае если у жителей до сих пор из крана течет мутная вода, то необходим кратковременный спуск воды, – отметила министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.

На станции очистки специалисты постоянно отслеживают работоспособность оборудования, проверяют герметичность замененных участков трубопровода. Каждый час берутся пробы воды на выходе станции водоочистки.

Сахалинские власти выражают благодарность специалистам, которые принимали участие в работах по восстановлению водоснабжения. В их числе – мастер блока фильтровальной станции города Углегорска Александр Заровный, начальник водоканала Евгений Тихомиров, главный инженер МУП ЖКХ Углегорского городского округа Александр Малышев, а также сотрудники Восточной горнорудной компании и волонтеры.

Напомним, вчера для выяснения причин возникновения аварийной ситуации на станции очистки воды, а также координации восстановительных работ по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко в Углегорский район оперативно прибыли специалисты регионального министерства ЖКХ.