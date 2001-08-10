Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ окажет финансовую поддержку ООО "ГК "Столица" в строительстве 15 новых торговых объектов в районах Сахалинской области до конца 2022 года. Соглашение о поддержке инвестиционной программы ГК "Столица" ВТБ заключил в рамках ВЭФ-2021.

Документ на площадке форума подписали руководитель Департамента регионального корпоративного бизнеса ВТБ - старший вице-президент Руслан Еременко и генеральный директор ООО "ГК "Столица" Евгений Молодцов.

В 2021 году ВТБ открыл кредитную линию ООО "ГК "Столица" на 1,5 млрд рублей сроком до семи лет. Средства предоставлены в рамках льготной программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Корпорации МСП. Подписанное соглашение направлено на расширение сотрудничества и строительство новых объектов потребительского рынка. ООО "ГК "Столица" при финансовом участии ВТБ планирует ввести в эксплуатацию до 15 торговых объектов в разных районах Сахалина, в том числе в формате супермаркетов.

- Розничная торговля восстанавливается, несмотря на трудности, связанные с пандемией коронавируса, - прокомментировал Руслан Еременко. - Мы стремимся содействовать нашим партнерам из ретейла: предоставляем необходимые ресурсы, а также современные цифровые продукты для эффективного ведения бизнеса. Сегодня кредитование торговли занимает долю свыше 20% в кредитном портфеле клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ. Рост уровня доступности торговой сети позволит повысить качество и комфорт жизни на территории Сахалинской области. Мы рады оказать поддержку ООО "ГК "Столица" в реализации ее планов.

В ходе подписания соглашения Руслан Еременко также отметил, что поддержка предпринимательства является стратегической задачей банка:

- Мы работаем с подобными проектами во всех регионах страны, уделяя особое внимание Дальнему Востоку как экономически перспективному региону России.

- В 2021 году мы уже ввели в эксплуатацию новые торговые объекты в двух муниципальных образованиях Сахалинской области, - отметил Евгений Молодцов. - Торговля содействует занятости населения, так как мы создаем новые рабочие места. Сейчас в отрасли трудится каждый шестой работающий житель островного региона. Поддержка со стороны нашего партнера - банка ВТБ - поможет нам реализовать инвестиционную программу, которая имеет не только экономическое, но и социальное значение для Сахалинской области.

Справка

"ГК "Столица" работает на рынке с 2002 года. Имеет в собственности около 22 тыс. кв. м торговых площадей. Предприятие планирует к концу 2022 года возвести третью очередь торгово-делового комплекса в Южно-Сахалинске, площадью более 2 тыс. кв. м.