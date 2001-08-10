Тихоокеанское
информационное агентство
2 Сентября 2021
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2 сентября в Южно-Сахалинске можно будет купить килограмм свежей горбуши за 90 рублей
09:10, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

2 сентября в Южно-Сахалинске можно будет купить килограмм свежей горбуши за 90 рублей

2 сентября в Южно-Сахалинске можно будет купить килограмм свежей горбуши за 90 рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают приобрести свежую горбушу по 90 рублей за килограмм, сообщали ТИА "Острова" в городской администрации.

Торговля начнется сегодня, 2 сентября, с 10.00 около ТЦ "Янтарь" и на ярмарочной площадке у Дома Торговли (пр. Мира, 106а).

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