Тихоокеанское
информационное агентство
1 Сентября 2021
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В ряде домов Южно-Сахалинска отключат холодную воду днем 2 сентября
16:48, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В ряде домов Южно-Сахалинска отключат холодную воду днем 2 сентября

В ряде домов Южно-Сахалинска отключат холодную воду днем 2 сентября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами на сети водопровода 2 сентября с 9.30 до 14.00 будет отключена подача холодной воды в ряде жилых домов областного центра:

- ул. Чехова, 66, 66а, 68, 68а, 70, 72, 72а, 70Б;

- ул. Поповича, 102, 104, 106, 108, 110;

- ул. Амурская, 65, 94, 96;

- ул. Пушкина, 57.

Также с 14.30 до 17.00 холодная вода будет отключена по следующим адресам:

- ул. Ленина, 489, 491, 493, 489а;

- ул. Авиационная, 88, 90.

Телефон диспетчерской МКП "Городской водоканал" 72-32-40.

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