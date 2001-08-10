Фасады гаражей в Южно-Сахалинске украсят изображения птиц

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках улучшения облика нового участка ул. Пограничной от ул. Горького до ул. Комсомольской департамент архитектуры и градостроительства выступил с инициативой выполнить художественную роспись на фасаде гаражного кооператива, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Принять участие в проекте предложили художнику Герману Алкидному, который уже известен жителям по изображениям птиц на автобусных павильонах.

- Я согласился, предложил несколько вариантов эскизов. В итоге остановились на флоре Сахалинской области. Растения в таких объемах еще никто в городе не рисовал, - рассказал Герман. - Будет изображено три времени года: весна, лето, осень. Из растений — папоротники, белокопытник, дикая малина и другие. Также добавлю птиц. Это моя фирменная тема, которая разнообразит растительный паттерн.

Эскиз согласовали с председателем гаражно-строительного кооператива.

- Мы сразу согласились участвовать в проекте. Наши гаражи тоже должны быть красивыми, чтобы соответствовать построенной улице и строящимся домам, - рассказал председатель кооператива Сергей Логовский.

Спонсорами проекта выступают компании-застройщики, которые возводят жилой микрорайон.

Работу Герман Алкидный планирует завершить до конца недели.