Тихоокеанское
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Участок улицы Ленина в районе Сити Молла откроют для проезда в ближайшие два дня

Участок улицы Ленина в районе Сити Молла откроют для проезда в ближайшие два дня

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Продолжаются работы по обустройству нижнего слоя асфальта на участке ул. Ленина от кольцевой развязки с ул. Фархутдинова в южном направлении. Движение по данному участку откроют в ближайшие два дня, в зависимости от погодных условий, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, проезд на ремонтируемом участке ул. Ленина от ул. Сахалинской до Пенсионного фонда уже открыт. В День знаний было принято решение приостановить работы на тротуарной части улицы для обеспечения комфортного прохода к образовательным учреждениям. С завтрашнего дня работы возобновятся, при этом движение транспорта будет перекрываться локально и по необходимости.

Также продолжаются работы на участке улицы Украинской от ул. Ленина до пр. Мира. Завершить ремонт и открыть улицу планируется в срок до 15 октября.

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