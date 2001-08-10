В День знаний в Анивском районе высадили кедры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Анивском районе новый учебный год начался в семи школах для почти двух тысяч детей. В том числе, для 263 первоклассников и 113 одиннадцатиклассников, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.

Глава администрации Анивского городского округа Артем Лазарев поздравил детей с началом учебного года.

- Я желаю им успехов на пути к знаниям, и пусть ваши школьные будни будут полны новыми достижениями и успехами. У старшеклассников-выпускников начинается год, который станет определяющим в выборе профессии и дальнейшего жизненного пути. Я желаю вам уверенности в своем выборе и настойчивости в его достижении. С праздником. Ура! – обратился к виновникам торжества мэр.

Всех собравшихся на торжественных линейках района порадовали первоклассники, которые читали стихи, а также будущие выпускники, которые дали наказ первоклассникам.

Стоит отметить, что в 2021 году впервые в истории Анивского городского округа на базе средней школы № 2 образован специализированный казачий класс. В нем обучаются 28 детей. Ребята носят форму и в процессе обучения помимо общеобразовательной программы будут осваивать казачьи устои, обычаи, основы православия, начальную военную подготовку. Классный руководитель Анжелика Анатольевна Попова не один год занимается с детьми патриотическим воспитанием. Учитель уже выпустила анивский специализированный класс юнармейцев.

В честь Дня знаний в учебных и дошкольных учреждениях района провели акцию «Посади дерево». Школьники, воспитанники вместе с педагогами и родителями высадили Сибирские и Корейские кедры на территориях учреждений. Саженцы благородных хвойных пород деревьев передал в дар Анивскому району И.И. Санжаров из Калининградской области.

В новом учебном году школы района будут работать с рядом ограничений: обязательной термометрией, усиленной дезинфекцией и ограничением на передвижение детей между кабинетами и помещениями.

В столовые учащихся планируют пускать по несколько классов для минимизации контактов обучающихся. Учителям, детям и их родителям придется соблюдать специально разработанные меры предосторожности, среди которых: соблюдение санитарных и дистанционных норм.