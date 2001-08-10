В Южно-Сахалинске 1 сентября перестали работать школьные проездные билеты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работа школьных проездных в общественном транспорте утром 1 сентября дала сбой. Причиной случившегося стало обновление всей программы. Данная ситуация находится на контроле у перевозчика - МУП "Транспортная компания", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

К сожалению, подобная проблема возникает первого числа каждого месяца, проблема системная. Дело в том, что перезагрузка программы производится из Сибири. Обновление идет по времени того часового пояса, где расположен головной офис компании. В ближайшие часы система возобновит свою работу в нормальном режиме, - рассказал МУП "Транспортная компания" Сергей Павлов.

В связи с произошедшем сбоем юных пассажиров из автобусов не высаживали, за проезд оплату не брали.