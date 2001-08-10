В Южно-Сахалинске проинспектировали цены в социальных магазинах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице с начала 2021 года открылись четыре торговые точки эконом-формата. Сегодня в Южно-Сахалинске действует 31 магазин, где реализуются социально значимые продукты с минимальной наценкой, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Очередной мониторинг цен с участием представителей департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка и общественников прошел в магазине "Народный" на ул. Украинской, 31/1. Такие рейды проходят еженедельно. Проверяющие анализируют цены на продукты, на которые распространяется рекомендуемая минимальная наценка до 15% от оптовой цены, ассортимент и качество реализуемых товаров, а также дают оценку исполнению требований, предъявляемых к объектам торговли.
- Магазин соответствует всем требованиям, которые предъявляются к социальным магазинам. На витринах размещены специальные ценники - они выделяются своим размером и крупным шрифтом, чтобы, например, пожилым горожанам удобнее было прочесть, - отметила член общественного совета Лира Спесивцева.
Так, в магазинах со статусом "социальный" можно приобрести порядка 40 основных продуктов по сниженной цене. В их числе 7 наименований круп, хлеб из пшеничной и ржаной муки, макаронные изделия, сахар, соль, чай, яйцо, масло, рыбные консервы, вареная колбаса, куры, говядина и свинина, а также ряд овощей и фруктов. Ассортимент достаточно большой, однако магазины могут самостоятельно расширять этот список.
- Одна из приоритетных задач администрации города - обеспечить для всех жителей доступность товаров с минимальной наценкой. Это позволяет покупателям существенно экономить семейный бюджет. Для магазинов со статусом «социальный» также предоставляются меры финансовой поддержки в виде возмещения затрат за аренду помещений, а для собственников возмещается плата за отопление и электроэнергию (не более 500 тысяч рублей в год), - рассказала заместитель директора департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска Елена Дачилова.
Ознакомиться с перечнем социальных магазинов можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска https://yuzhno-sakh.ru/dirs/3842. Кроме этого, отследить цены и сравнить стоимость товаров жители города могут на сайте Доступная-цена.рф.
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