Сахалинский госуниверситет поздравил первокурсников с началом обучения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинском государственном университете прошел масштабный праздник, посвященный Дню знаний, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахГУ.
Для первокурсников островного университета первое сентября не просто праздник - это день, когда новоявленные студенты могут по-настоящему близко познакомиться с университетом. Сначала им предстояло общение с одногруппниками и преподавателями на кураторских часах в институтах и колледжах, а затем - на общеуниверситетской презентации.
Поздравить новое поколение студентов островного университета пришли выпускники разных лет, бизнес-партнеры вуза и представители правительства Сахалинской области.
– Для Сахалина и Курильских островов большое значение имеют вопросы образования, его модернизации, нацеленности на современный, высокотехнологичный и инновационный подход, - отметил в приветственном слове заместитель председателя правительства региона Вячеслав Аленьков. - Особые надежды в этом вопросе мы возлагаем на Сахалинский государственный университет - кузнецу квалифицированных кадров для системы образования, органов власти и местного самоуправления, предприятий региона.
В своем приветствии и.о. ректора СахГУ Мария Ганченкова рассказала об итогах приемной кампании. Так, в этом году студентами университета стали более 1050 молодых людей. В число самых популярных направлений этого года вошли лингвистика, педагогические направления по японскому и английскому, корейскому и английскому языкам, физической культуре. А среди программ среднего профессионального образования лидерами по популярности стали дошкольное образование, физическая культура, строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
– Я сегодня немного завидую вам и вспоминаю свои студенческие годы как время безграничных возможностей. Учиться нелегко, но интересно. Уверена, что ваши студенческие годы будут яркими и счастливыми. Желаю никогда не останавливаться на достигнутом, старайтесь быть лучшими во всем, удача любит настойчивых! В добрый путь! – сказала Мария Ганченкова.
В течение всего праздника на главной сцене для первокурсников выступали лучшие творческие коллективы университета. Активисты объединенного совета обучающихся вуза познакомили новое поколение студентов с alma-mater, ее традициями и правилами, структурой и администрацией университета, возможностями трудоустройства, общественной и творческой деятельностью студенческих объединений. А начиная с завтрашнего дня первокурсников ждут адаптационные тренинги со старшекурсниками.
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