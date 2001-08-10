В Южно-Сахалинске перевозчикам напомнили о запрете высаживать школьников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Накануне начала нового учебного года перевозчикам, обслуживающим городской округ "Город Южно-Сахалинск", напомнили о запрете высадки юных пассажиров за неоплаченный проезд, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации..

- В свою очередь, в рамках дополнительных инструктажей данную информацию каждый перевозчик довел до своего водительского и кондукторского состава, - рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Александр Попов. - Стоит помнить, что действует Федеральный Закон №259, запрещающий высаживать детей до 16 лет, не оплативших проезд.

Администрация города обращается к родителям школьников с просьбой напомнить детям о том, что при поездках на общественном транспорте школьный проездной всегда должен быть в наличии. Кроме того, на руках надо иметь справку, которую необходимо предъявлять по первому требованию кондуктора либо водителя. Однако во избежание внештатных ситуаций (потеря либо отсутствие проездного) у ребенка должны быть при себе наличные деньги - 24 рубля - для оплаты проезда. Восстановить проездной родители должны самостоятельно. Для этого необходимо обратиться в МУП «Городской информационно-аналитический центр» (ул. Пограничная, 30, тел. 300-808 ), при себе иметь паспорт, СНИЛС ребенка. Стоимость - 150 рублей.

Также во избежание между школьниками и сотрудниками общественного транспорта недопониманий, родителям следует обсудить с детьми правила поведения в автобусах. В случае возникновения конфликтных ситуаций, необходимо сообщать в единую диспетчерскую службу по телефону: 51-00-51 (с 6.00 до 23.00).

Напоминаем, действие школьных проездных в городских автобусах, которые дают право на бесплатный проезд, возобновится 1 сентября 2021 года. Время их действия - с 06.00 до 22.00. Школьные проездные действительны с прошлого учебного года - новые заводить не надо. В автобусах школьникам достаточно приложить проездной к валидатору.