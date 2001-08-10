Тихоокеанское
информационное агентство
31 Августа 2021
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09:59, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Невельском историко-краеведческом музее появились 3D модели маяков района

В Невельском историко-краеведческом музее появились 3D модели маяков района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Необычные экспонаты изготовлены по технологии 3D печати из эпоксидной смолы. Каждая модель состоит из более чем 4000 слоёв прочного материала, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служба администрации Невельского городского округа.
 
В экспозиции представлены четыре маяка в масштабе 1:50: маяк на о. Монерон, маяк на мысе Крильон, маяк на мысе Кузнецова и разрушенный автоматический маяк "Камень опасности". Модель последнего маяка особенно ценна, в 2018 году он был разрушен до основания. Маяк располагался на одноименной скале в море, на самой южной оконечности острова Сахалин.
 
За непростой проект взялся хабаровский художник и архитектор Алексей Тамулевич. На всю работу у него ушло около месяца. По архивным фотографиям архитектору предстояло нарисовать объёмные модели сооружений и спроектировать изделия для 3D печати.

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