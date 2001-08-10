С 1 сентября в Южно-Сахалинске начнется продажа угля населению
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 1 сентября в Южно-Сахалинске компания ООО "Топ-Лайн" и ИП Барзул С.И. начнут продажу угля населению. В течение двух дней компании завозят уголь на свои склады. К 3 сентября отпускать уголь должны начать другие организации и индивидуальные предприниматели областного центра, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
По поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко региональное министерство ЖКХ взяло на жесткий контроль ситуацию с поставкой твердого топлива в южных районах Сахалина и в ручном режиме сопровождает заключение договоров между поставщиками угля и потребителями. Это вызвано недостаточностью мер, принимаемых на уровне муниципалитетов.
- В пятницу, 27 августа, было проведено большое совещание с представителями крупных компаний поставщиков, а также специалистами администрации Южно-Сахалинска, Холмска и Корсакова. С каждым руководителем работали индивидуально. Сегодня у всех договоры должны быть заключены, - подчеркнула министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.
Заказать твердое топливо можно:
- в компании ООО "Топ-Лайн" по телефонам: 26-03-97, 44-44-07, 44-44-08. Адрес: Южно-Сахалинск, ул. Железнодорожная, 170-А. Часы работы: понедельник – пятница с 09.00 до 16.00 перерыв с 13.00 до 13.30;
- ИП Барзул С.И. по телефону: 48-58-78, 48-57-77, 41-43-33. Адрес: г. Южно-Сахалинск, пл/р Ново-Александровск, ул. 2-я Хабаровская, д. 37. Часы работы: понедельник – пятница с 09.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Помимо компании ООО "Топ-Лайн" и ИП Барзул реализацией угля занимаются и другие организации и индивидуальные предприниматели. Их контакты доступны в сети Интернет.
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