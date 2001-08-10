Коронавирус отменил в Южно-Сахалинске салют в честь Дня окончания Второй мировой войны
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В целях сохранения контроля над распространением коронавирусной инфекции в этом году День окончания Второй мировой войны отметят с небольшим количеством зрителей, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.
В этом году торжественным маршем по площади пройдут военнослужащие. Кадеты и юнармейцы не примут участие в шествии, прохода военной техники не будет. Праздничный салют также отменен из-за пандемии.
Для зрителей на площади Славы предусмотрено только 50 мест. Их займут ветераны, дети войны, общественники и несколько представителей федеральных и региональных СМИ.
Напомним, Роспотребнадзор рекомендовал запретить проведение массовых мероприятий на открытом воздухе с участием более 50 человек. Но в Сахалинской области благодаря стабильной эпидемиологической обстановке и высоким темпам вакцинации действуют более мягкие правила. В частности, сняты ограничения на мероприятия федеральных органов исполнительной власти при условии, что все участники прошли вакцинацию или имеют отрицательный тест на коронавирус, сданный не раннее чем за три дня до праздничного события.
Отметим, что на протяжении последних двух недель в островном регионе наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Профилактические меры направлены на то, чтобы сохранить эту тенденцию.
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