О своих долгах сахалинцы могут узнать по специальному телефонному номеру
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Получить информацию о наличии или отсутствии исполнительных производств, порядке погашения задолженности жители Сахалинской области могут, позвонив по номеру 8 (4242) 500-226, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП России по Сахалинской области.
На базе аппарата Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области функционирует группа телефонного обслуживания. С началом работы группы у должников-физических лиц появилась дополнительная возможность не выходя из дома обратиться в УФССП России по Сахалинской области с решением следующих вопросов: снятие ареста с банковского счёта, снятие ограничений с движимого и недвижимого имущества (при наличии оплаты задолженности); списание денежных средств со счетов в банке, при отсутствии у заявителя информации о возбуждении исполнительного производства и сумме долга; об отсутствии информации о возбуждении исполнительного производства; о взыскании с лица, ошибочно идентифицированного в качестве должника (двойник); есть возможность записаться на личный приём.
Сотрудники группы телефонного обслуживания принимают звонки по номеру 8 (4242) 500-226 в будние дни с 9.00 до 17-30 часов, в пятницу с 9.00 до 15.30.
УФССП России по Сахалинской области напоминает, что граждане могут обратиться за справочной информацией в Банк данных исполнительных производств, записаться на личный прием с помощью электронного сервиса «Запись на личный прием к должностным лицам ФССП России» через официальный сайт ведомства https://r65.fssp.gov.ru/, а так же взаимодействовать с судебными приставами-исполнителями через Единый портал Госуслуг.
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