В Южно-Сахалинске продают не те арбузы и не в тех местах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ходе очередного рейда проведенного департаментом общественной безопасности и контроля в областной столице выявлено 12 фактов незаконной торговли бахчевыми культурами и более 20 продавцов, работающих с нарушением санитарных норм, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Специалистами департамента общественной безопасности в ходе рейдовых мероприятий зафиксированы многочисленные факты реализации бахчевых культур (арбузы, дыни) сомнительного качества в местах не установленных для этих целей органами местного самоуправления.
Торговля арбузами и дынями с многотоннажных фур на территории областного центра пресечена на ул. Лермонтова, ул. Железнодорожной, ул. Холмской, ул. Ленина, ул. Институтской и пр. Мира.
Во всех случаях у предпринимателей отсутствовали документы, подтверждающие безопасность пищевой продукции и медкнижки продавцов. Кроме того, торговлю осуществляли иностранные граждане, нарушившие режим пребывания в Российской Федерации. Также недобросовестные торговцы часто размещают транспорт на озелененных территориях, повреждая их.
Особые вопросы у проверяющих вызвали факты реализации продукции в период продолжающегося распространения коронавирусной инфекции с нарушением противоэпидемических норм и санитарных правил, продавцы работали без защитных масок и перчаток.
Напомним, за торговлю в неустановленных местах предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа на физических лиц - до 5 тыс. рублей, на должностных - до 20 тыс. рублей, на юридических - до 50 тыс. рублей. При повторном нарушении - до 50 и 100 тыс. рублей соответственно.
За размещение нестационарных торговых объектов с нарушением схемы, утвержденной органом местного самоуправления, либо при отсутствии договора на размещение предусмотрена ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа: на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей, на должностных лиц - от 10000 до 20000 рублей, на юридических лиц - от 20000 до 50000 рублей.
Все нарушители привлечены к административной ответственности по ст. 13 и 13-12 Закона Сахалинской области №490 «Об административных правонарушениях в Сахалинской области». Информация для проведения проверок в рамках компетенции направлена в миграционную службу и в Роспотребнадзор.
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