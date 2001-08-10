На улице Ленина в Южно-Сахалинске убирают полосу, выделенную для автобусов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы по организации на участке ул. Ленина от ул. Пуркаева до ул. Емельянова существовавшей ранее схемы дорожного движения начались с вечера 25 августа. До окончания всех работ на участке действует текущая схема организации дорожного движения с учетом выделенной полосы для общественного транспорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работы по демаркировке планируется проводить сегодня ночью и при необходимости 27 августа в дневное время без полного закрытия дороги для проезда.

После окончания этих работ будет нанесена новая разметка. Отметим, что наносить ее по технологии возможно только на сухую поверхность дороги. Поэтому сроки работ могут быть корректированы из-за погодных условий. Ориентировочная дата возобновления движения на участке по прежней схеме — понедельник, 30 августа. К этому времени дорожные знаки будут также установлены согласно проекту организации дорожного движения.

Отметим, из-за погодных условий с сегодняшнего дня на 27 августа перенесено закрытие для проезда участка ул. Бумажной от ул. Ленина до ул. Крюкова, о котором сообщалось ранее. По факту начала работ движение транспорта будет осуществляться по двум полосам с восточной стороны ул. Бумажной: с ул. Ленина можно будет повернуть только на восток, а с ул. Бумажной - только на север.

Напоминаем, дата открытия для сквозного движения транспорта ремонтируемой ул. Ленина от ул. Сахалинской до Пенсионного фонда — 29 августа.

Участок ул. Украинской от ул. Ленина до пр. Мира для проезда транспорта будет открыт до 15 октября. Напомним, срок был продлен, чтобы успеть в текущем строительном сезоне завершить все земляные виды работ и не ограничивать движения на этом участке в 2022 году, во время второго этапа ремонта.

До 28 августа продолжится ремонт теплотрассы на ул. Чехова. Открыть сквозной проезд здесь планируется в ближайшую субботу.

Автомобилистам необходимо учитывать эту информацию при движении в указанных районах.