Сахалинские компании будут удивлять москвичей клоповкой и морской капустой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Объединенный стенд области на главной осенней продовольственной экспозиции "WorldFood Moscow 2021" познакомит посетителей с товарами трех производителей. Их участие организовал региональный Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.
- Свои уникальные образцы продовольственной продукции в столице представят компании "БИНОМ", "Робинзон Крузо" и "Сахалинофф", - рассказала руководитель ЦПЭ Дина Романова. - Центр поддержки экспорта компенсирует участникам застройку выставочного стенда, аренду площадей, оборудования и мебели, а также затраты на доставку продукции до места проведения мероприятия.
На объединенном стенде островной лидер по добыче и переработке ламинарии "БИНОМ" выставит морскую капусту, которая добывается в экологически чистых районах Японского и Охотского морей. В ассортименте - сыро-сушеная продукция, супы, салаты, чипсы и крупка. Компания "Робинзон Крузо" представит новинку - "Модифилан". Натуральный продукт производится из бурой водоросли, его используют для профилактики заражения инфекционными заболеваниями, в косметической, хлебопекарной, мясной и молочной промышленности, а также в кондитерских изделиях и соках. А предприятие "Сахалинофф" впервые продемонстрирует премиальный напиток на основе сахалинской красники - ягоды, которую в народе называют клоповкой.
WorldFood Moscow - крупнейшая в России осенняя выставка продуктов питания и главное место встречи лидеров рынка. В этом году мероприятие пройдет с 21 по 24 сентября в МВЦ "Крокус Экспо". Объединенный стенд компаний Сахалинской области расположится в третьем павильоне.
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