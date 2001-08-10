В Южно-Сахалинске оборудовано семь мобильных пунктов вакцинации от коронавируса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для удобства горожан в Южно-Сахалинске работает 7 мобильных пунктов вакцинации, где прививку против коронавирусной инфекции можно получить без предварительной записи, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Сейчас люди в основном идут уже на вторую прививку - массово вакцинировались в июне-июле, - рассказала фельдшер поликлиники №4 Наталья Порешнева. - Наш пункт размещается в ТЦ "Столица". С утра привились более 15 горожан. В среднем в день приходят до 40 человек.

Так, желающие привиться без предварительной записи могут делать это по адресам:

- пл. Победы – ежедневно с 9.00 до 22.00;

- ТЦ "Мегаберезка" (цокольный этаж, рядом с продуктовым магазином) - ежедневно с 10.00 до 18.00;

- ТЦ "Столица", 3-й этаж (выездной кабинет поликлиники № 4), в рабочие дни с 11.00 до 18.00, в выходные - с 11.00 до 17.00;

- ТРК "Сити Молл" - в будни с 11.00 до 18.00, в выходные - с 11.00 до 17.00;

- ТЦ "Дом торговли" (1-й и 2-й компоненты), в рабочие дни с 11.00 до 18.00, в выходные - с 11.00 до 17.00;

- парк имени Ю. Гагарина, возле лодочной станции - в будни с 9.00 до 20.00, в выходные - с 9.00 до 19.00;

- территория УФМС по Сахалинской области (пр. Мира, 56/6) - в рабочие дни с 9.00 до 17.00 ( перерыв с 13.00 до 14.00), суббота, воскресенье - выходной.

Пациенту достаточно иметь при себе паспорт, полис, СНИЛС. Медицинские работники на месте проверят общие показатели здоровья и определят, нет ли противопоказаний к вакцинации.

- Уже вторую прививку сделала, чувствую себя хорошо. Очень удобно, что есть такие пункты, не нужно сидеть в очереди. Быстро все проходит - все для людей, - рассказала жительница Южно-Сахалинска Ольга Нам.

Также сделать прививку горожане могут и планово, обратившись в регистратуру любой городской поликлиники, позвонив на горячую линию 1-300 (доб.10) или воспользовавшись записью через портал Госуслуг.

Кроме этого, крупные трудовые коллективы областного центра имеют возможность организовано пройти процедуру без отрыва от производства. Для этого необходимо обратиться по телефону: 31-27-10 в департамент социальной политики Южно-Сахалинска и подать заявку на вакцинацию.