В сахалинском зоопарке поселилась свиноносая носатая змея
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Свиноносая носатая змея осваивает жизнь в террариуме Сахалинского зооботанического парка. Родом рептилия с североамериканского континента, достигает длины 60-80 см и ведёт активный дневной образ жизни. Внешне носатая змея напоминает кобру, хотя абсолютно не ядовитая. Короткий нос приспособлен для рытья глубоких нор, в которые может отложить от 4 до 23 яиц, рассказали ТИА "Острова" в хоопарке.
– Змея родилась в январе текущего года, на Сахалин прибыла в июле и в течение месяца содержалась на карантине, где за ней тщательно наблюдали специалисты и ветеринарные врачи зоопарка. Сегодня змея заселилась в новенький террариум и теперь ее можно увидеть среди экзотов зоопарка. Хотя рептилия не ядовитая, но по нраву достаточно агрессивная и не подходит для содержания в домашнем террариуме, – рассказала заведующая сектором экзотических животных Кристина Авдеева.
По словам специалиста в настоящее время питомец адаптировался к новым условиям, хорошо кушает и отдыхает в теплом террариуме. Также интересна носатая змея своим поведением. Так, при угрозе нападения она переворачивается кверху брюхом и притворяется мёртвой, а после того, как минует опасность спокойно уползает как ни в чем не бывало.
Пресмыкающееся любит поглощать жаб, причем даже ядовитых. Жабий яд не действует на носатую змею, т.к. особые ферменты нейтрализуют смертельный токсин. А если жаба не захочет быть съеденной и раздуется в глотке как воздушный шарик, то носатая змея с легкостью проколет её своими острыми зубами.
Посмотреть на свиноносую носатую змею можно в любое время с 11.00 до 20.30 в экспозиции «Экзотариум».
Подробнее узнать о режиме работы зоопарка и купить онлайн билеты можно на сайте. Телефон для справок +7 (4242)303747.
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