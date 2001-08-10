В сахалинском зоопарке поселилась свиноносая носатая змея

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Свиноносая носатая змея осваивает жизнь в террариуме Сахалинского зооботанического парка. Родом рептилия с североамериканского континента, достигает длины 60-80 см и ведёт активный дневной образ жизни. Внешне носатая змея напоминает кобру, хотя абсолютно не ядовитая. Короткий нос приспособлен для рытья глубоких нор, в которые может отложить от 4 до 23 яиц, рассказали ТИА "Острова" в хоопарке.

– Змея родилась в январе текущего года, на Сахалин прибыла в июле и в течение месяца содержалась на карантине, где за ней тщательно наблюдали специалисты и ветеринарные врачи зоопарка. Сегодня змея заселилась в новенький террариум и теперь ее можно увидеть среди экзотов зоопарка. Хотя рептилия не ядовитая, но по нраву достаточно агрессивная и не подходит для содержания в домашнем террариуме, – рассказала заведующая сектором экзотических животных Кристина Авдеева.

По словам специалиста в настоящее время питомец адаптировался к новым условиям, хорошо кушает и отдыхает в теплом террариуме. Также интересна носатая змея своим поведением. Так, при угрозе нападения она переворачивается кверху брюхом и притворяется мёртвой, а после того, как минует опасность спокойно уползает как ни в чем не бывало.

Пресмыкающееся любит поглощать жаб, причем даже ядовитых. Жабий яд не действует на носатую змею, т.к. особые ферменты нейтрализуют смертельный токсин. А если жаба не захочет быть съеденной и раздуется в глотке как воздушный шарик, то носатая змея с легкостью проколет её своими острыми зубами.

Посмотреть на свиноносую носатую змею можно в любое время с 11.00 до 20.30 в экспозиции «Экзотариум».

Подробнее узнать о режиме работы зоопарка и купить онлайн билеты можно на сайте. Телефон для справок +7 (4242)303747.