В Луговом появилась экологическая прогулочная тропа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Луговом открыли прогулочную тропу вдоль реки Красносельской. Новое место для отдыха горожан на свежем воздухе и ведения здорового образа жизни посетил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Напомним, в конце марта на встрече с жителями Лугового к мэру города обратился Михаил Потанин с предложением обустроить прогулочную тропу вдоль живописного русла реки Красносельской, которая могла бы стать отличным местом не только для семейных пеших и велопрогулок, но и для занятий спортом. Сергей Надсадин идею поддержал и сразу поручил подготовить и реализовать проект с учетом мнения и пожеланий жителей.

Так, в новом месте отдыха планировочного района появилась экологическая тропа с щебеночным покрытием, оборудованы два спуска к реке, небольшой сквер, установлены лавочки, качели, топиары (6 фигур), информационные стенды. Общая протяженность тропы и пешеходных дорожек составляет порядка двух километров.

- У этой истории есть особый смысл, который меня очень радует. Это яркий пример того, как инициатива и неравнодушное отношение одного человека могут принести благо стольким людям. Сегодня я лично проверил, как выполнены работы. Неплохой получился объект. Люди даже в будний день активно занимаются здесь спортом, ходьбой, молодые мамы гуляют с колясками. Зимой можно будет кататься на лыжах. Поэтому важно сделать это место максимально комфортным для луговчан и гостей планировочного района, - сказал Сергей Надсадин.

Вместе с тем, мэр сделал ряд замечаний к выполненным работам и поставил ответственным задачу - довести их до конца: доформировать газоны, облагородить примыкание к дорогам, привести в порядок прилегающие территории. До октября на всем протяжении прогулочной тропы установят освещение. Для обеспечения безопасности объекта планируется нанять охранное агентство. Решается вопрос передачи сквера на содержание городским службам, чтобы поддерживать порядок.

- Люди очень довольны. И я обещала жителям нашего района, что передам их большую благодарность Вам лично за то, что услышали нас и сдержали свое твердое слово. Спасибо, что поддержали нашу идею и теперь в Луговом появилось такое замечательное красивое место для отдыха и прогулок, - сказала одна из инициаторов проекта, участница общественного контроля Наталья Войцеховская.

Напомним, сейчас совместно с Институтом Генплана Москвы ведется работа над генеральным планом города, в рамках которой особое внимание в том числе уделяется развитию территории Лугового.