Сахалинцы присядут 1800 раз на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

29 августа в Южно-Сахалинске на СТК "Горный воздух" состоится третий традиционный марафон приседаний. Начало в 10.30 на средней станции горнолыжного комплекса, участие свободное и без регистрации, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В этом году стоит задача - приседать с максимально возможным весом отягощения в течение одного часа. Темп - раз в две секунды. Итого должно получиться 1800 приседаний.

Идейным вдохновителем события и главным организатором является профессиональный тренер, общественный деятель Андрей Мирошников.

- Максимально заявленный вес отягощения на этот раз - 30 кг, - рассказал Андрей Мирошников. - Участники планируют делать упражнение с различными видами отягощения. Кто-то будет работать с жилетом, кто-то с дисками от штанги разного веса в зависимости от степени подготовки. Новички, разумеется, будут приседать без отягощения, делая паузы для отдыха, самостоятельно оценивая свои возможности и степень утомления.

Подъем на канатной дороге для участников марафона с 10.00 до 10.20 будет бесплатным. Подробности можно уточнить непосредственно у тренера по номеру телефона +7 (914) 642-47-33.