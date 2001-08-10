В Южно-Сахалинске решается вопрос выделенной полосы для автобусов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Итоги первого этапа эксперимента по организации в Южно-Сахалинске выделенной полосы для общественного транспорта обсудят на заседании городского дорожного совета, который состоится уже сегодня и пройдет под председательством мэра Сергея Надсадина, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, выделенная полоса появилась на участке ул. Ленина от ул. Пуркаева до ул. Емельянова в начале июня. Это экспериментальный проект в рамках реализации мастер-плана "Добрая улица", инициированного Центром развития городской среды и поддержанного администрацией города совместно с ГИБДД.

Изначально сроки эксперимента по "выделенке" были регламентированы - проводить его было решено после окончания учебного года, когда интенсивность движения на дорогах спадает. Вместе с тем, сейчас, в преддверии 1 сентября, важно проанализировать текущую ситуацию. За время первого этапа эксперимента собрано достаточное количество необходимых данных, чтобы сделать предметные выводы.

Так, каждый месяц, что длился эксперимент, специалистами муниципалитета отслеживалось около 8 тысяч перемещений автобусов на этом участке. По выделенной полосе они стабильно стали ехать в два раза быстрее. Ранее этот участок автобусы могли проезжать от 3 до 18 минут. Сейчас - не более трех минут. Это дает возможность соблюдать график движения, снижает транспортную усталость пассажиров, которые теперь не стоят в пробке. Также удалось исключить так называемые пиковые задержки движения автобусов. Более того, благодаря обустройству шлюзовой системы автобусы проезжают через перекресток Ленина-Емельянова первыми и, как следствие, ускоряются и быстрее проезжают также и участок от Емельяновна до Пограничной.

Что касается движения личного автотранспорта и автобусов в южном направлении, сравнительный анализ показывает, что как до внедрения выделенной полосы, так и после, за время работы светофора этот участок проезжает примерно одинаковое количество автомобилей (видео). В ролике сравнивается движение в южном направлении в октябре 2020 года без выделенной полосы (транспорт движется по двум полосам) и в августе 2021, когда выделанная полоса уже организована и работает, а автомобили едут по одной полосе. https://disk.yandex.ru/i/TLheF5OBKPV6zw - ссылка видео.

Вместе с тем, позиция мэра Сергея Надсадина по этому вопросу однозначна: при принятии решения администрация города будет ориентироваться на соблюдение баланса интересов и пассажиров автобусов, и автомобилистов.

Подчеркнем, эксперимент по организации выделенной полосы на ул. Ленина - это один из ключевых моментов работы по модернизации системы общественного транспорта, которая сейчас ведется в Южно-Сахалинске.