Поронайску исполнилось 152 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

День города уже давно стал самым любимым праздником для поронайцев. Его ждут, отмечают эмоционально и красочно.

С главной сцены поздравили жителей мэр Александр Радомский, председатель областной думы Андрей Хапочкин, депутаты Наталья Захарчук и Александр Болотников, заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Сахалинской области Яна Федорищева, министр спорта Артем Подшивалов, председатель собрания Александр Урюпин.

В торжественной обстановке почётным жителям города вручили памятные знаки "75 лет Сахалинской области", памятный подарок почетному гражданину Сахалинской области - Людмиле Черновой. Наградили коллектив индивидуального предпринимателя Ким Дек Бом. За высокие производственные достижения благодарностью Министерства строительства и ЖКХ РФ отметили первого вице-мэра Виталия Пенкина.

Праздник проходил буквально по всему городу. На центральной площади, в сквере Первопроходцев и городском парке. Праздничная ярмарка радовала жителей продукций, представленной в широком ассортименте.

На центральной площади состоялось центральное событие дня - чемпионат России по мас-рестлингу в абсолютной весовой категории среди мужчин и женщин. После захватывающих поединков среди женщин победителями стали:

1 место - Татьяна Баишева, Республика Саха (Якутия);

2 место - Светлана Тихонова, Свердловская область;

3 место - Елена Неживова и Мохинур Абдузойирова, Калужская область.

Среди мужчин:

1 место - Сергей Фролкин, Республика Саха (Якутия);

2 место - Виктор Калибабчук, Смоленская область;

3 место - Александр Гуляев, Свердловская область и Артём Ветров, Республика Саха (Якутия).

Чемпионат организован и проведён в рамках гранта "Путь к успеху", выделенного областным правительством.

Большой интерес поронайцев и гостей города вызвали игровые площадки. 2021 год - год науки и технологий, а также год космонавтики. Эту тематику отразили в полной мере организованные площадки и подготовленные артистами КДЦ "Мир" театрализованные представления. Поронайцы и гости смогли принять участие в творческих и игровых площадках, в космических представлениях и приключениях, изучить книжную выставку на центральной площади, попробовать себя в различных мастер-классах, показать в спортивных мероприятиях, окунуться в космическую атмосферу и изучить библиопланетарий. Для самых маленьких гостей праздника в городском парке работали аттракционы, игровые площадки с веселыми аниматорами и ростовыми куклами. Продолжились торжества вечерним концертом "Огни большого города" с участием творческих городских коллективов и гостей праздника - ансамбля "Русский Терем" и лауреата международных конкурсов, баянист-аккордеонист Андрея Посохина.

Яркий и красочным фейерверк, озаривший ночное небо Поронайска завершил торжества, положив начало отсчету нового, 153 года родного города.