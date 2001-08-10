09:11, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Поронайску исполнилось 152 года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
День города уже давно стал самым любимым праздником для поронайцев. Его ждут, отмечают эмоционально и красочно.
С главной сцены поздравили жителей мэр Александр Радомский, председатель областной думы Андрей Хапочкин, депутаты Наталья Захарчук и Александр Болотников, заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Сахалинской области Яна Федорищева, министр спорта Артем Подшивалов, председатель собрания Александр Урюпин.
В торжественной обстановке почётным жителям города вручили памятные знаки "75 лет Сахалинской области", памятный подарок почетному гражданину Сахалинской области - Людмиле Черновой. Наградили коллектив индивидуального предпринимателя Ким Дек Бом. За высокие производственные достижения благодарностью Министерства строительства и ЖКХ РФ отметили первого вице-мэра Виталия Пенкина.
Праздник проходил буквально по всему городу. На центральной площади, в сквере Первопроходцев и городском парке. Праздничная ярмарка радовала жителей продукций, представленной в широком ассортименте.
На центральной площади состоялось центральное событие дня - чемпионат России по мас-рестлингу в абсолютной весовой категории среди мужчин и женщин. После захватывающих поединков среди женщин победителями стали:
1 место - Татьяна Баишева, Республика Саха (Якутия);
2 место - Светлана Тихонова, Свердловская область;
3 место - Елена Неживова и Мохинур Абдузойирова, Калужская область.
Среди мужчин:
1 место - Сергей Фролкин, Республика Саха (Якутия);
2 место - Виктор Калибабчук, Смоленская область;
3 место - Александр Гуляев, Свердловская область и Артём Ветров, Республика Саха (Якутия).
Чемпионат организован и проведён в рамках гранта "Путь к успеху", выделенного областным правительством.
Большой интерес поронайцев и гостей города вызвали игровые площадки. 2021 год - год науки и технологий, а также год космонавтики. Эту тематику отразили в полной мере организованные площадки и подготовленные артистами КДЦ "Мир" театрализованные представления. Поронайцы и гости смогли принять участие в творческих и игровых площадках, в космических представлениях и приключениях, изучить книжную выставку на центральной площади, попробовать себя в различных мастер-классах, показать в спортивных мероприятиях, окунуться в космическую атмосферу и изучить библиопланетарий. Для самых маленьких гостей праздника в городском парке работали аттракционы, игровые площадки с веселыми аниматорами и ростовыми куклами. Продолжились торжества вечерним концертом "Огни большого города" с участием творческих городских коллективов и гостей праздника - ансамбля "Русский Терем" и лауреата международных конкурсов, баянист-аккордеонист Андрея Посохина.
Яркий и красочным фейерверк, озаривший ночное небо Поронайска завершил торжества, положив начало отсчету нового, 153 года родного города.
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