На Сахалине собирают воспоминания о защитниках Ленинграда в годы войны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцы и курильчане могут поделиться воспоминаниями о родных и знакомых, которые были награждены медалью "За оборону Ленинграда". Акция по сбору историй о гражданских защитниках осажденного города "Медаль моей памяти" продлена до 19 сентября 2021 года, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.

Основной платформой для проведения акции является интернет-портал "Медаль "За оборону Ленинграда" (https://medal.spbarchives.ru/), где публикуются оцифрованные документы о гражданских защитниках блокадного Ленинграда, которые были удостоены медали за оборону города. На интернет-портале обнародованы наградные списки жителей блокадного Ленинграда, личные карточки, наградные удостоверения и другая архивная информация.

Архивные документы невероятно важны для родственников блокадников, многим они помогли найти дополнительную информацию о своих близких. Поэтому было принято решение собирать рассказы о жизни гражданских защитников Ленинграда, чтобы расширить и сделать более точным исторический портрет героев тех дней. Таким образом, при знакомстве с темой блокады у человека сформируется более полная картина происходивших событий - официальные архивные документы

дополнятся "живыми" рассказами очевидцев и их родственников. Главная цель Акции - сохранить и увековечить память о подвиге гражданского населения Ленинграда в трудный период войны.

Второй платформой Акции, на которой публикуются рассказы родственников жителей блокадного Ленинграда, является верифицированная страница в социальной сети "ВКонтакте" (https://vk.com/mymemory_medal). На страницу проекта попадают истории как о гражданских защитниках Ленинграда, так и о фронтовиках.

По итогам акции вся собранная информация о защитниках блокадного Ленинграда будет передана в Центральный государственный архив Санкт-Петербурга и в государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Также планируется создание электронного сборника всех собранных историй.

Организаторы акции приглашают поделиться историей о своем родственнике, который принимал участие в обороне Ленинграда. Прислать свой рассказ можно:

- на почту: medal@spbarchives.ru;

- в сообщения официальной группы социальной сети "ВКонтакте":

https://vk.com/mymemory_medal;

- через приложение в социальной сети "ВКонтакте": https://vk.com/app7643740.

Для этого достаточно найти карточку своего родственника в базе, нажать кнопку "Рассказать в VK" на странице карточки награжденного, написать краткий рассказ и поделиться им на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Сбор рассказов об участниках Великой Отечественной войны воедино является невероятно важной работой, так как сохранение истории о Победе советского народа в Великой Отечественной войне – это общенациональная задача всех граждан страны.