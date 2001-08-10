Сахалинец хотел купить билеты в Дубай, но остался без денег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратился 26-летний местный житель, с банковской карты которого были похищены денежные средства, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Как выяснилось, потерпевший хотел приобрести с помощью сети Интернет авиабилеты по маршруту "Москва - Дубай", для чего прошел по ссылке на сайт, внешне похожий на интернет-представительство крупной авиакомпании. Будучи уверенным, что находится на официальном сайте, молодой человек заполнил анкету, данные загранпаспорта, реквизиты банковской карты, а затем и код, пришедший для транзакции от мобильного банка. После этого сайт завис, а потерпевшему пришел новый код для оплаты. Но и после повторной отправки информация о покупке билетов так и не появилась. При этом со счета в два захода было списано более 30 тысяч рублей.

Позвонив на горячую линию авиакомпании, потерпевший узнал, что никакого бронирования и покупки билетов на его имя не осуществлялось. Как оказалось, молодой человек попал на фишинговый сайт.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей, причастных к данному хищению.

Фишинговые сайты создаются аферистами внешне-идентичными с каким-либо официальными интернет-сервисами (магазины, представительства банков, объявлений, авиакомпаний, туристических фирм), чтобы выманить реквизиты карт, логины и пароли от социальных сетей и другие персональные данные, для дистанционного хищения денежных средств интернет-пользователей и иной противоправной деятельности в сети Интернет.

Чтобы отличить фишинговый сайт от настоящего, обязательно обращайте внимание да адресную строку! URL-сочетание официальных интернет-сайтов не меняются. Фишинговые сайты обычно подбирают схожие сочетания букв для URL-адресов и отличаются несколькими символами.