Аэрофлот снижает на 25% стоимость субсидированных билетов для дальневосточников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аэрофлот снижает на 25% стоимость билетов по программе субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО). Новая стоимость при покупке билета в одну сторону составит 7650 рублей (ранее 10200 руб.).

Тариф действует как на собственные рейсы Аэрофлота, так и на рейсы авиакомпании "Россия" по маршрутам между Владивостоком, Петропавловск-Камчатским, Хабаровском, Южно-Сахалинском, Магаданом и Москвой.

Перевозка по новому тарифу из пунктов ДФО в Москву доступна в период с 19 августа по 30 ноября 2021 года, а перевозка из Москвы в пункты ДФО – в период с 15 сентября по 30 ноября 2021 года.

Время оформления бронирований по субсидируемым тарифам, созданных в офисах продаж, по телефону контакт центра и у агентов, составит 48 часов. Билеты, забронированные и планируемые к оплате на сайте Аэрофлота, необходимо оформить в течение 48 часов после завершения проверки документов. При бронировании на сайте на этапе ввода данных о пассажире в целях подтверждения места регистрации, необходимо загрузить скан или фотографию разворота страницы паспорта Гражданина РФ со штампом о регистрации по месту жительства и/или свидетельства о регистрации по месту жительства для лица, не достигшего 14-летнего возраста. Срок подтверждения документов по субсидированным перевозкам может занять до 5 суток. После успешного подтверждения необходимо оплатить бронирование в течение 2 суток.

При этом обращаем внимание пассажиров, что для перелётов, запланированных на ближайшие 72 часа, оформление и оплату необходимо произвести в течение 1 часа с момента бронирования.

Субсидирование перевозок осуществляется в рамках Постановления Правительства РФ №215 от 2 марта 2018 года. Билеты по субсидируемому тарифу доступны для всех жителей ДФО, имеющих постоянную регистрацию в регионе. Для оформления авиабилета по указанному тарифу требуется предоставление документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства в ДФО: для взрослого пассажира — паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации по месту жительства, для ребёнка до 14 лет — свидетельство о рождении и свидетельство о регистрации по месту жительства в ДФО по форме №8.

Помимо программы субсидируемых тарифов, Аэрофлот продает авиабилеты по «плоским» тарифам в пункты Дальнего востока в экономический класс обслуживания. Приобрести их может любой пассажир без каких-либо ограничений по фиксированной цене. Стоимость билета из Москвы в города Дальнего Востока составляет 15 660 руб. на рейсы Аэрофлота и 13 770 руб. на рейсы авиакомпании "Россия" в одну сторону. Таким образом, перевозки по субсидируемым тарифам для жителей региона окажутся дешевле "плоских" тарифов по дальневосточным направлениям в среднем на 45%.

Забронировать и купить билеты можно на сайте Аэрофлота, в мобильном приложении, по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования: +7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов), в офисах собственных продаж авиакомпании и у агентов в России.