У жителей и гостей Южно-Сахалинска осталось 10 дней, чтобы попробовать сет из камбалы, кальмара и лосося

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За две с половиной недели гастрономического марафона «Дары морей», горожане 875 раз заказали фестивальный сет, состоящий из трех блюд на основе лосося, камбалы и кальмара. У тех, кто еще не открыл новый вкус привычных продуктов, такая возможность есть до 29 августа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, в гастрономическом марафоне "Дары морей" в рамках фестиваля "Остров-Рыба" участвуют 6 предприятий общественного питания Южно-Сахалинска, в которых гостям предлагают специальные сеты из трех блюд стоимостью 750 рублей.

- На создание фестивальных блюд вдохновил наш остров. На Сахалине богатая природа, в том числе, есть дары морей, которые мы старались представить в разных комбинациях и сочетаниях. В этом и есть главная цель марафона - раскрыть новый вкус привычных продуктов, чтобы гости нашего заведения и других участников проекта могли попробовать лосось, камбалу и кальмар в разных вариациях, - рассказали в ресторане «ЕдаВино». - Мы старались придумать такие блюда, чтобы посетитель почувствовал, что из простых продуктов, которые доступны на любом рынке, можно приготовить что-то интересное и эксклюзивное.

Над фестивальным меню в ресторане «ЕдаВино» работал известный шеф-повар из Москвы Евгений Диденко. Сет придумали специально для марафона, здесь нет ни одной позиции из основного меню - это ризотто с кальмаром, голландским соусом и зеленью, равиоли с лососем, соусом биск и зеленым маслом, а также салат с камбалой и киноа со свежими овощами, рукколой и соусом на основе шпината.

Как отмечают в ресторане марафон популярен у гостей: не было ни одного дня, чтобы кто-то из посетителей не заказал фестивальный сет. Возможно, самые популярные блюда появятся в основном меню заведения по завершению мероприятия.

Ознакомиться с фестивальным меню можно в тематическом разделе фестиваля «Остров-Рыба» на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска: http://yuzhno-sakh.ru/dirs/4297.