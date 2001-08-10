Для жителей Южно-Сахалинска организовали курсы опекунов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцев, желающих принять на воспитание в свою семью оставшегося без попечения родителей ребенка, приглашают пройти специальные курсы. Подготовка пройдет с 30 августа по 4 сентября, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Обучение проводится с целью психолого-педагогической и правовой подготовки граждан, которые хотят усыновить или взять под опеку ребенка.

По окончании обучения выдается свидетельство, которое является одним из обязательных документов, необходимых для получения в органе опеки заключения о возможности гражданина быть усыновителем, опекуном, приемным родителем.

Записаться на обучение может любой житель областного центра. Для этого необходимо обратиться в отдел опеки и попечительства департамента образования по адресу: ул. Дзержинского, 38, кабинеты №2 и №6.

Подробную информацию о том, как проходит подготовка, можно получить по номеру телефона: 312-691 (доб. 5, 7 и 13).