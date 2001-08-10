В Тымовском районе Сахалина заработал передвижной газозаправщик

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Кировское Тымовского района 12 августа начал работу передвижной автомобильный газовый заправщик ПАГЗ. Стоимость одного кубометра газа на заправке составляет 24 рубля. Режим работы: с 9.00 до 18.00 ежедневно, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве энергетики.

По всем вопросам граждане могут обратиться в диспетчерскую службу МУП "Тепловик" по телефону +79241957883.

Переоборудование авто на газомоторное топливо субсидируется в размере 100% до 150 тысяч рублей. Подробнее о мерах поддержки можно узнать на сайте Минэнерго Сахалинской области.

Информация для жителей Тымовского района: детальную информацию по субсидированию можно получить по телефону +7(42447)22273, либо обратиться лично в Комитет по управлению муниципальной собственностью Тымовского городского округа. Адрес: г. Тымовск, ул. Кировская 70, кабинет 13.