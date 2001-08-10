В Южно-Сахалинске идет борьба с борщевиком

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Бригады подрядной организации скашивают борщевик по всей территории городского округа: в центральной части, планировочных районах и селах, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В настоящее время в общей сложности в Южно-Сахалинске, Ново-Александровске, Луговом и Новой Деревне борщевик скошен на территории порядка 35 га.

В том числе работы выполнены в Новой Деревне в районе улиц Центральная-Торговая-Охинская. Информацию о зарослях растения на полях сообщил местный житель. Он приложил видео и обозначил привязку к адресу. Благодаря этому администрация Южно-Сахалинска оперативно установила собственников земельных участков и направила предписание об устранении растения.

Так, уставлено, что борщевик произрастал на земельных участках, которые находятся в собственности АО "Совхоз Южно-Сахалинский" и ООО "Грин Агро-Сахалин". Еще один земельный участок - в собственности муниципалитета.

На сегодняшний день борщевик скошен на участках организаций, работа на муниципальном продолжается.

Напомним, в случае непринятия своевременных мер к устранению борщевика собственникам земельных участков грозит привлечение к административной ответственности за нарушение правил благоустройства.

Администрация города ведет системную работу по уничтожению борщевика Сосновского. Вместе с тем для оперативного принятия мер жители также могут сообщать об участках произрастания борщевика через портала «Сахалин.Онлайн». Необходимо приложить фотографии, указав привязку к адресу или ориентиры на кадастровой карте, размещенной на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска в разделе "Услуги и сервисы - Каталог электронных сервисов - Кадастровый портал" (https://grad-maps.yuzhno-sakh.ru/) или публичной кадастровой карте РФ, размещенной в свободном доступе в сети Интернет.