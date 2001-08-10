Тихоокеанское
информационное агентство
12 Августа 2021
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14:04, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев зовут на уборку берега Охотского моря

Сахалинцев зовут на уборку берега Охотского моря

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Массовая экологическая акция "Чистый берег" пройдет в ближайшую субботу, 14 августа. Она начнется с 11 часов в Долинском районе, рассказали ТИА "Острова" организаторы акции.

Неравнодушные сахалинцы соберутся, чтобы очистить берег от накопившегося здесь мусора, рыбацких сетей, чтобы всем вместе помочь природе. 

Организаторы приглашают присоединиться к акции всех желающих. Будет предоставлен весь необходимый для уборки инвентарь. Ну, а после работы всех ждет уха, приготовленная военно-полевой кухней.

Сбор участников акции – с северной стороны устья реки Найбы. Контактное лицо - Витулин Андрей, тел. 8-914-642-75-27.

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