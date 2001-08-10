Дорогу от Южно-Сахалинска до СИнегорска реконструируют

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске подводят итоги встречи мэра Сергея Надсадина с общественностью. Уже сейчас есть первые результаты по итогам недавней встречи главы города с общественниками и журналистами. Все, озвученные проблемы внесены в протокол и ведется их отработка. Наиболее значимый результат - подтвержденные со стороны регионального правительства и губернатора намерения по реконструкции трассы на Синегорск, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Вопрос о неопределенности судьбы синегорской трассы на встрече с мэром подняла журналист Юлия Вятржик.

- На протяжении последних трех лет велись разговоры о ремонте синегорской трассы, в этом году он должен был начаться, но дорогу предали области, все ваши планы отменяются? - обозначила переживания всех синегорцев представитель СМИ, проживающая в этом селе.

Специалисты ответили, что в настоящее время проведены инженерные изыскания, состоялась экспертиза, закончен проект. Сергей Надсадин подчеркнул, что рассматривает передачу дороги как благое начало и отметил, что была проведена большая подготовительная работа, потрачены бюджетные деньги и смена "хозяина" дороги не означает отказ от планов муниципалитета по реконструкции трассы.

- Мы никогда не отделяли Синегорск от Южно-Сахалинска, недавно там прошла встреча с населением. Я лично обращу внимание ответственных лиц, что реконструкция дороги была обещана людям, обсуждалась с ними и все этого ждут. И если какие-то сроки ремонта сдвигаются, то это не навсегда, - развеял опасения мэр.

Уже через несколько дней после встречи в правительстве области сообщили о планах по синегорской дороге. Наиболее уязвимые участки длиной 850 метров отсыпят до конца лета. Полностью щебеночное покрытие дороги будет восстановлено к ноябрю. Необходимое финансирование этих работ в областном бюджете есть.

- Я не могла не задать вопрос про нашу многострадальную дорогу на Синегорск. И буквально через день после встречи последовала реакция, был опубликован пресс-релиз, в котором были обозначены сроки, - отметила Юлия Вятржик. - По итогам встречи с мэром у меня возникло очень стойкое ощущение того, что уровень взаимоотношения власти и населения стал совершенно иным. Сейчас можно с полным на то основанием говорить об открытости власти. В этом меня также убедила работа администрации с общественниками по дорогам и дворам - простые жители в лице общественности стали полноценными участниками процесса, к ним прислушиваются, с их мнением считаются.

Также журналист отметила высокий уровень подготовки встречи: "Мне очень понравилась и техническая сторона, все было четко организованно, тут же в телеграм-канале выкладывались отчеты, краткие ответы на вопросы. Мне как журналисту было удобно работать. Считаю, что встреча получилась очень насыщенной, интересной, плодотворной. Чувствовалось, что этот интерес взаимный, как со стороны общественников, так и со стороны мэра. Никто заранее не обсуждал и не согласовывал темы, мы свободно и непринужденно общались".

Тренер и спортсмен Роман Трубецкой также поблагодарил мэра за взаимодействие с населением и быструю реакцию на обращения граждан в соцсетях и далее коснулся вопроса об освещении пешеходных переходов.

- Я сам являюсь водителем, когда едешь в темноте на пешеходном переходе не всегда хорошо видно человека. Особенно если спортсмен совершает пробежку, то он может внезапно появиться у дороги и плохая освещенность перехода - дополнительный риск. Особенно это касается южной части города и новой застройки, там много таких коварных участков для пешеходов и водителей, - высказал опасения Роман Трубецкой.

Сергей Надсадин ответил, что вопросы с освещением в городе решаются комплексно, но если будут конкретные пожелания муниципалитет их обязательно рассмотрит, и попросил общественника подготовить список проблемных на его взгляд пешеходных переходов, которые будут проверены специалистами. Соответствующее поручение внесено в протокол встречи.