Пустые нерестилища на востоке Сахалина не остановили промышленный вылов горбуши

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

10 и 11 августа 2021 г. региональная Комиссия по регулированию вылова анадромных рыб на своих заседаниях возобновила промысел горбуши на северо-восточном Сахалине, для чего выделила дополнительные объемы. При этом Комиссия проигнорировала данные рыбохозяйственной науки о сильнейшем дефиците производителей горбуши на нерестилищах и оставила без внимания рекомендации СахНИРО не открывать промысел, рассказали ТИА "Острова" в "Экологической вахте Сахалина".



Дополнительный объем горбуши, 11 августа утвержденный Комиссией для вылова в Восточно-Сахалинской подзоне, составил 1356 тонн. Напомним, первоначальный объем составлял 1246,9 тонн, и уже к 4 августа был весь выбран. Несмотря на это промысел продолжался, и к 10 августа, когда он был наконец остановлен, рыбопромышленные предприятия выловили 130% от допустимого. Теперь же увеличение разрешенного вылова более чем вдвое формально снимает препятствия к возобновлению промысла, но сможет ли оно легализовать недавний перелов в 383 тонны – ответ на этот вопрос должны дать надзорные органы.



Интересно, что первоначальный объем горбуши Комиссия еще в мае выделила для трех видов рыболовства - промышленного, любительского и традиционного коренных народов, а вот новая добавка сделана уже исключительно и только для промышленного рыболовства, о чем прямо указано в протоколе Комиссии №29 от 11.08.21 https://fish.sakhalin.gov.ru/wp-content/uploads/Komissiya/2021/Protocol_29.pdf В результате формально лов горбуши рыболовам-любителям и представителям коренных народов теперь закрыт – закон никому не позволяет добывать тихоокеанских лососей без утвержденных объемов.



А 10 августа Комиссия решала принципиальный вопрос приостановки промысла. СахНИРО, в полном соответствии с регламентом работы Комиссии, 6 и 9 августа представил официальные рекомендации ввести пропускные дни на всем северо-востоке и на юго-востоке Сахалина с 11 по 31 августа – т.е. фактически остановить промысел на период основного хода горбуши в реки. Ученые подкрепили свои рекомендации документальными данными о том, что заполнение нерестилищ горбуши в реках северо-восточного Сахалина не превышает 12,5%, а в реках юго-востока колеблется от 1,7% до 31.4%. Целой пачкой актов обследования рек за 6-8 августа подтвердил эту позицию и сахалинский филиал Главрыбвода.



Однако ведущий заседание зампред правительства области Антон Зайцев даже не стал ставить эту рекомендацию на голосование - потому что против этого мгновенно выступил президент сахалинской Ассоциации рыбопромышленных предприятий Максим Козлов. Он заявил, что "промысловая обстановка изменилась", показал в подтверждение своих слов видео захода горбуши в небольшую речку Вестовая и предложил ввести лишь один пропускной день - 11 августа, чтобы дождаться утверждения в Москве дополнительных объемов горбуши и возобновить промысел. Именно это решение Антон Зайцев и поставил на голосование, его и приняли большинством голосов - а наука со своими актами, документами и рекомендациями фактически осталась не у дел.



Окончательно вопрос возобновления промышленного лова Комиссия решила 11 августа. На значительном участке побережья, от мыса Терпения до реки Лангери, пропускные дни были введены только с 17 августа, соответственно промысел здесь начнется с 12 августа и продлится 5 дней. После этого он будет здесь идти в режиме "двое суток пропуска - пятер о суток промысла". На участке от реки Лангери до мыса Елизаветы пропускные дни введены с 12 по 31 августа без исключений, т.е. промысел здесь фактически закрыт. На юго-востоке пропускные дни пока продлятся до 13 августа.



- Приказ минсельхоза России №170 от 08.04.2013 прямо предписывает комиссии по анадромным рыбам принимать решения только на основании рекомендаций науки, – заявил руководитель «Эковахты Сахалина» Дмитрий Лисицын. – Меня откровенно удивило, как открыто игнорируют это требование и председательствующий, и комиссия. Получается, устные заявления и видео рыбопромышленников намного весомее документов ученых и требований закона? Мы конечно будем добиваться от органов прокуратуры правовой оценки этой ситуации.



В результате введения с 7 по 11 августа пропускных дней в некоторые реки северо-востока Сахалина вчера начались неплохие заходы горбуши, но до заполнения нерестилищ хотя бы на 50% еще очень далеко. Возобновление промысла с сегодняшнего дня может снова прервать процесс заполнения рек нерестовой горбушей.